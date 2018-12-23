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Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, 'Noel Baba'dan çocuklara hediye

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı

23 Aralık 2018 21:36

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi\'nde, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel Baba\' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı. 
İskenderun\'daki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi\'nde, Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa\'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Kentte yaşayan Hristiyanlar, ayin için kiliseye erken saatlerde geldi. Ayin öncesi, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel Baba\' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı. Çocuklar, isimlerine özel hazırlanan hediyeleri alınca büyük mutluluk yaşadı. Anne- babalar ise çocukları sevinç yaşarken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

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