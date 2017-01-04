Aziz Nesin’in 101’inci yaşı Grup Gündoğarken’le kutlanacak

Usta yazar ve düşünce insanı Aziz Nesin’in 101’inci yaşı, Nesin Vakfı’nı yaşatmak için 14 Ocak’ta bir bağış gecesiyle kutlanacak. Gecede Grup Gündoğarken sahne olacak.

Aziz Nesin’in ölümünün ardından her sene 20 Aralık’a yakın bir tarihte yapılan gece, bu sene ocak ayına ertelendi.

Vakıf, 14 Ocak Cumartesi günü Yıldız Hisar Tesisleri’nde gerçekleşecek olan geceye katılımın Nesin Vakfı’nı yaşatmak için yapılacak sembolik bir bağışla mümkün olacağını belirtti.

Vakıftan yapılan açıklamada “Aramızda olmak isteyen dostlarımızın en geç 10 Ocak 2017 tarihine kadar bilgi vermeleri gerekmektedir” denildi.

Vakıfla iletişim kurmak için:

0533 897 9730 - 0212 783 6358

E-posta: halklailiskiler@nesinvakfi.org

www.nesinvakfi.org