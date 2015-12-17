Aziz Nesin’in 100. doğum günü NHKM’de kutlanacak

1995 yılında hayatını kaybeden yazar Aziz Nesin’in doğum günü, İstanbul Kadıköy’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde kutlanacak. Konuşmaların, müzik dinletilerinin ve kısa film gösterimlerinin gerçekleşeceği etkinlik kapsamında, Metin Coşkun, Orhan Aydın ve Cansu Fırıncı da “Tabutumun Altı Çatlak” adlı oyunu sahnelendirecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili NHKM’den yayınlanan çağrı şöyle:

"Aziz Nesin’in yüz yaşı. Boyun eğmek bilmeyen yüz yaş. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Aziz Nesin’i yaşatmaya çağırıyor. Aydını, sanatçıyı, genci, halkı Aziz Nesin olmaya çağırıyor.

Gericilerin ceplerinde demokrasi ve özgürlük taşıdığını savunmak aydın işi midir? Türkiye’de öyle sanıldı, öyle sunuldu. Gericilerin ellerindeki paçalarındaki kanın temizlenemeyeceğini görmek için bunca kan akması gerekiyor muydu?

Yağmacıların barış havarisi olabileceğini düşünmek nasıl bir işti, peki? Bitmedi, öyle sanıldı, öyle sunulmaya devam ediliyor. Sömürücülerin barış kavramını yağmalayıp satacak bir mal saydıklarını anlamak için bu kadar çok katledilmemiz gerekiyor muydu?

Aydın ne yapar? Zenginleri sever mi örneğin? Aydın geleceğin aydınlığını aramıyorsa ne yapar? Karanlığın keyfini mi çıkarır? Güçlünün eteklerine sığınır mı? Kendine bir yaşam alanı kurduğunda insanı boğan karanlıkları, savaşı, gericiliği, insan ve emek düşmanlığını görmezden gelen, hâlâ aydın mıdır?

Piyasa, aydının düşüncesini, sanatçının ürününü alıp sattığında, bir para kazanma yolu mudur? Yoksa onlarca aydın kuşağının taş taş üstüne koyup yükselttikleri erdemlerin yok edilmesi mi? Peki, aydın ne yapar bu kuşatma karşısında? Boyun eğer mi örneğin?

Bu soruların yanıtları insanlığın birikiminde ve onun bir parçası olan bizim ülkemizin birikiminde mevcuttur. Kötülüğün kötülük, sömürünün sömürü, karanlığın karanlık, alçaklığın alçaklık olduğunu keşfetmek için bu birikime yaslanmak, insanı, halkı kucaklamak ve geleceğe bakmak yeterlidir. Aziz Nesin’e bakalım; kendi başına yetecektir.

Aziz Nesin, yüz yaşında bu gücü hissetmeye çağırıyor hepimizi. İnsanlığın ve aydınlığın düşmanı bu düzene karşı mücadeleyle geçen çağlar ve o çağlar içinde şu son yüz yıl. Aziz Nesin’in yüz yaşı. Boyun eğmek bilmeyen yüz yaş. Aziz Nesin aramızdan ayrılalı beri mücadelesi sürüyorsa ve bundan sonra da sürecekse, evet, Aziz Nesin tam yüz yaşındadır. Ve daha alacağı çok yaş olacaktır.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Aziz Nesin’i yaşatmaya çağırıyor. Aydını, sanatçıyı, genci, halkı Aziz Nesin olmaya çağırıyor."