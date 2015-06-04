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Kültür-Sanat

Aziz Nesin'den soyadının hikayesi

Doğumunun 100. yılında Aziz Nesin arşivi sergileniyor

04 Haziran 2015 14:44

Aziz Nesin’in arşivi, doğumunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin 1915- 2015” sergisiyle okurlarıyla buluşuyor. Sergide, yazarın soyadını “Nesin” olarak seçmesinin hikâyesi de yer alıyor.

Nesin Vakfı tarafından organize edilen ve küratörlüğünü Işın Önol’un yaptığı sergi, 9 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Tophane’de Tütün Deposu’nda gerçekleşecek. Sergide yazarın arşivinden bir seçki, elyazması notları, eşyaları, biriktirdikleri, aldığı ödüller ve kitaplarının yanı sıra, yaşamı üzerine video röportajlar ve belgeseller de yer alıyor.

Aziz Nesin'in kendi anlatımıyla soyisminin hikâyesi şöyle:

1934 yılında soyadı kanunu çıktı. Herkes kendisine soyadını kendisi seçtiği için, insanların bütün gizli aşağılık duyguları ortaya çıktı. Dünyanın en cimrileri ‘Eli açık’, dünyanın en korkakları ‘Yürekli’, dünyanın en tembelleri ‘Çalışkan’ gibi soyadları aldılar. Her türlü yağmada hep sona kaldığım için, güzel soyadı yağmasında da sona kaldım. Bana, ortada böbürlenebileceğim bir soyadı kalmadığından, kendime ‘Nesin’ soyadını aldım. Herkes ‘Nesin’ diye çağırdıkça ne olduğumu düşünüp kendime geleyim istedim.

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