Aziz Nesin, 100. yaşında anıldı

Türkiye'nin en önemli aydınlarından Aziz Nesin’in 100’üncü yaşı İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Fazıl Say, Cihat Aşkın ve Enver Aysever’in özel performanslarıyla sahne aldığı bağış gecesinde gelirin tamamını Nesin Vakfı’na bağışlandı.

Geceye ev sahipliği yapan Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin, “Bu toprakların yetiştirdiği en sıradaşı karakterlerden birinin oğlu olmak kadar Aziz Nesin’in 100. yaşını dostlarıyla kutlamak da onur verici. Babam, iyi insan yetiştirme misyonunu Nesin Vakfı üzerinden gerçekleştirdi; bize de bu değerli mirası bıraktı. Vakfımızda insana saygıyı, sevgiyi ve barış dilini öğrenerek yetişen çocukların memleketimize hayırlı evlatlar olacaklarına ve hayatımızı iyilikle zenginleştireceklerine hiç kuşkum yok” dedi.

Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu da, “Aziz Nesin tarafından kurulduğu 1973’ten bu yana, Nesin Vakfı’nın Çatalca’da barınma ve eğitim olanağı sunduğu yüzlerce çocuktan biriyim. Aziz Nesin’in ‘torun’larından biri, bugün 40’ı aşkın mutlu çocuğun ‘ağabeyi’ olmaktan gurur duyuyorum. Bu gecede sanatçılarımızın ve konuklarımızın verdikleri değerli destek sayesinde, Aziz Nesin’in ‘benim en büyük eserim’ sözüyle tanımladığı Nesin Vakfı’nı daha büyük bir güvenle geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

Ali Nesin, 12 Ekim 1979 tarihinde şair ve çevirmen Tahsin Saraç tarafından Aziz Nesin’e yazılan Fazıl Say hakkındaki mektubu da Say’a armağan etti. Mektupta Fazıl Say'ın “özel statüyle yetiştirilmiş, bir harika çocuk” olduğunu belirten Saraç, 9 yaşındaki Fazıl Say'ın Yugoslavya'ya konser vermek üzere davet edildiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini söylüyor. Saraç, Aziz Nesin’den Say’ın böyle bir etkinlikten mahrum bırakılmaması için destek rica ediyor.