Aziz Mercurius yer altı şehri turizme açılıyor

Kapadokya'da turizme açılması amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlandığı Aziz Mercurius yer altı şehri, kilisesi, toplu mezarı ve sürgü taşlarıyla dikkati çekiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Hasandağı ve Erciyes arasındaki bölgede çok sayıda yer altı şehri bulunduğunu, Aksaray'da ise tescilli yer altı şehri sayısının 20'nin üzerinde olduğunu söyledi.

Saratlı beldesindeki Kırkgöz yer altı şehrinin, Kapadokya'da yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği mekanlardan biri olduğunu belirten Doğan, "Yılda ortalama 170 bin turistin ziyaret ettiği Kırkgöz yer altı şehrinde yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle beldedeki ikinci yer altı şehri olan Aziz Mercurius'u turizme açmak için çalışma yaptık." dedi.



7 katlı yer altı şehri



Çalışmaların 2011 sonunda başladığını ifade eden Doğan, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aksaray Müze Müdürlüğü ve Saratlı Belediyesi'nin birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde, 7 katlı yer altı şehrinin 4 katının temizlik, düzenleme ve aydınlatma sistemi tamamlandı. 2016 yılı itibarıyla yer altı şehrimiz ziyarete hazır hale getirildi." diye konuştu.



Hedef 500 bin turist



Saratlı Belediye Başkanı Nedim Uğuz da 2009 yılında 17 bin turistin geldiği Kırkgöz yer altı şehrini, 2014'te 178 bin turistin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Kırkgöz'un, artan ziyaretçi yoğunluğunu kaldırmadığını aktaran Uğuz, şunları kaydetti:

"Turist sayısı sürekli artıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer altı şehrinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk üzerine Aziz Mercurius yer altı şehrini de ikinci ziyaret alanı olarak turizme hazır hale getirdik. Burası, bölgenin en büyük yer altı şehirlerinden biri. Kilisesi, Hristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda Aziz Mercurius döneminde kullanılmıştır. Beldemizin büyük bölümünde yer altı şehirleri var. Biz burada kısmi bir çalışma yaptık. Bu çalışmalarda, içinde kilisesi bulunan, 'Develi Dam' dediğimiz ziyaret yeri olan, 35'in üzerinde sürgü taşının olduğu bu mekanı turizme kazandırdık. Hedefimiz, Kırkgöz ve Aziz Mercurius yer altı şehirlerinin 500 bin turist tarafından ziyaret edilmesini sağlamak. Beldemiz, Kapadokya turizmi açısından daha da önemli bir konuma ulaşacak."