Aziz Kocaoğlu'ndan ağaç dikim töreninde seçim mesajı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bugüne kadar kentte seçimlerin coşku ve centilmenlik içinde geçtiğini belirterek, “Bugün görüyorum ki; bunu bozmak ve zıtlaşmalarla, kutuplaşmalarla bir yere varmak isteyenler var. İzmirli hemşehrilerim buna izin vermeyecektir\" dedi.

2004 yılından beri 1 milyon 700 bin fidanı toprakla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süre moloz ve hafriyat döküm sahası olarak kullanılan arazileri de ağaçlandırmaya başladı. Moloz ve hafriyatla dolan yaklaşık 500 dönümlük 4 döküm sahası, on binlerce fidanla donatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bornova\'daki Fatmacık Kayası hafriyat atık depolama sahası için fidan dikimi yaptı. Yağış altında gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun yanı sıra CHP Milletvekili Kani Beko, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan katıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Geçmiş yıllarda Gaziemir Evka 7, Buca Kırıklar, Bornova Gökdere ve Güzelbahçe Yelki döküm sahalarının yer aldığı toplam 460 bin metrekarelik alanın üzerini toprakla kaplayıp 37 bin fidan diktiklerini belirten Başkan Kocaoğlu, İnciraltı Kent Ormanı’ndan parklara kadar kentin yeşil dokusuna güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Konuşmasında siyaset yapan devlet bürokratlarını eleştiren Aziz Kocaoğlu, \'İzmir Körfezi’nin mikrop saçtığını\' söyleyen Sağlık Müdürü Bediha Salnur’a da tepki gösterdi. Kocaoğlu, şunları söyledi:

\"Belediye olarak doğayı ve çevreyi korumak üzere pek çok önemli çalışma yürütüyoruz. Körfezimizi korumak için yıllardır proje üretiyoruz. İzmir körfezini siyasi malzeme yaparak, doğru olmayan, ahlaki olmayan suçlamalarla İzmir’i elde edeceklerini sananların söyledikleri, kentin 15- 20 sene önceki durumunu ve körfezin rengini bilmeyenler için belki bir anlam ifade edebilir. Ama İzmirli hemşehrilerimizle beraber 50- 60 senedir körfezin ne durumdan ne duruma geldiğini, kokunun nereden nereye geldiğini çok iyi biliyoruz. Seçimi siyasetçiler yapar, devlet bürokratları değil. Biz giderek bürokrasiyle, yani devleti temsil eden insanla siyasetçiyi birbirine karıştırır olduk. Siyasetçi bürokratın yanında fetva, talimat, karar veriyor. Bürokrat da siyasette yer almak için onun yerine geçiyor, eleştiri yapıyor. Bir il müdürü siyaset yapmaz. Özgüveni varsa ve siyasete çok hevesliyse aday olacaktır. Hem il müdürlüğü görevini elinde tutacaksın, hem de büyükşehir ve muhalefetteki ilçe belediyelere siyaset yapacaksın, haddini aşan konuşmalar yapacaksın. Bu bizim bildiğimiz, uyguladığımız, tenezzül ettiğimiz bir yöntem değil bu. Seçimler geçecek, iktidarlar da değişecek. Siyasetin bir adabı, ahlakı var. Koltuk gelsin, maddi, manevi, çıkar gelsin diye her değeri ayaklar altına aldığınız zaman olmaz. Kendinizi ayaklar altına alabilirsiniz, ama kentimizi, hemşehrilerimizi alamazsınız. Kendisini buradan şiddetle kınıyorum ve devlet memuru edep ve ahlakına davet ediyorum.\"

\'DERSİ VERECEĞİZ\'

İzmir üzerine rant ve çıkar planları yapanlara 31 Mart’ta dersini vereceklerini de ifade eden Aziz Kocaoğlu, \"Birbirimize sımsıkı sarılacağız ve çalışacağız. İzmir çıkar çevrelerine, İzmir art niyetli insanlara, İzmir maddi, manevi zenginleşmek için siyaset yapanlara hiçbir zaman taviz vermedi. Önümüzdeki seçimlerde de taviz vermeyecektir. Biz belediyelerimizle, meclis üyelerimizle dimdik ayakta duruyoruz. Başarmak üzere, hemşehrilerimize layık olmak üzere, kenti kalkındırmak üzere, çıktığımız yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bugüne kadar İzmir’de seçimler coşku içinde ve centilmenlik içinde geçti. Bugün görüyorum ki; bunu bozmak istiyorlar. Görüyorum ki; zıtlaşma ve kutuplaşmalarla bir yere varmak istiyorlar. İzmirli hemşehrilerim bunu izleyecek ve gereken dersi verecektir\" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da çevreye yapılan yatırımın, çocuklara, geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ\'NE DEVREDİLECEK

Doğal yapısı bozulmuş eski bir taş ocağı olan 150 bin metrekarelik Fatmacık Kayası hafriyat atık depolama sahasındaki 2 milyon ton hafriyat atığının üzerine 6 bin 120 kamyon seferiyle 159 bin ton bahçe toprağı serildi, ağaç dikimine uygun hale getirildi. Hazırlanan arazi, 4 bin 170 fıstık çamı dikildikten sonra arazi Orman Bölge Müdürlüğü\'ne devredilecek. Büyükşehir belediyesi yeniden düzenleme yaptığı alanlarda, 1 milyon 700 bin ağaç ve 64 milyondan fazla bitkiyi toprakla buluşturdu. Bakımı yapılan yeşil alan ise 16 milyon metrekareyi aştı. Bunun yanı sıra İnciraltı, Sasalı ve Buca Portakal Vadisi\'nde kent ormanları oluşturuldu, Kadifekale\'deki heyelan bölgesindeki 46 hektar alanda yer alan 2 bin 241 sağlıksız yapı yıkıldı, yerine erguvan, fıstık çamı, mavi servi gibi ağaçları dikildi. Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil alan projeleri arasında Şehit Polis Fethi Sekin Parkı, Buca Neşet Ertaş Parkı, Bornova Macera İzmir, Karşıyaka Muzaffer İzgü Parkı ve Halk Park, Çiğli Hava Şehitleri Parkı, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bornova Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı ve Gaziemir Evka7 Mesire Alanı ile Çiğli Balatçık, Menemen Seyrek ve Süleymanlı, Urla Bademler ve Güzelbahçe Yelki Çalıcası mevkii ağaçlandırma alanları yer alıyor.

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