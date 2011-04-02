-AZİZ KOCAOĞLU'NA SORUŞTURMA İZMİR (A.A) - 02.04.2011 - İzmir'in Narlıdere ilçesinde imar planında ''çok işlevli belediye hizmet'' alanı olarak görünen araziye ''konut'' izni vermediği bildirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildiği bildirildi. Narlıdere Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Narlıdere'de Maliyeye ait, imar planında ''çok işlevli belediye hizmet alanı'' olan ve sadece kültür, sanat, pazar yeri, ticaret binalarının yapılabilen otoyola cepheli 3 bin 450 metrekarelik mandalina ağaçlarıyla kaplı arazinin 4 kez satılması için ihaleye çıkıldığı belirtildi. Konut yapılamayan ve daha önce konut yapımına olanak sağlayan imar planı değişikliğinin vatandaşın itirazı üzerine İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen arazi nedeniyle Maliyenin, Belediye Başkanı Abdül Batur'u İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettiği kaydedildi. Bakanlığın Ankara'dan gönderdiği Mülkiye Başmüfettişinin, 2009'da hem Narlıdere Belediye Meclisinde, hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde Maliye'ye ait parselin hemen yanındaki 2 bin 229 metrekarelik belediye arsasına ''konut'' imarı verilmesine, Maliye'ye ait arazinin ise ''çok işlevli belediye hizmet alanı'' olarak bırakılmasını kamu zararı olarak yorumladığı bildirildi. Müfettişin bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin, hem de Narlıdere Belediye Meclis üyelerinin tamamı için ''soruşturma izni'' istediği, Bakanlığın da müfettişin isteğine onay verdiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni veren kararına Danıştay'da itiraz edeceklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, ''Ne yazık ki bu kararla bize neden çok işlevli belediye hizmet alana konut izni vermiyorsun diye hesap soruluyor. Peki bu hesabı soranlar, imar planında çok işlevli belediye hizmet alanı görünen ve sadece pazar yeri, ticaret, kültür, sanat binalarının yapılacağı bu yere apartman dikilebilecek ruhsatın nasıl verebileceğimizi söyleseler de bizi dertten kurtarsalar olmaz mı? Arazi Maliye'ye ait diye kamu zararına neden olmakla suçlanıyoruz. Bu yapıları birleri inşaat yapabilsin diye baskı olarak yorumluyoruz. Ama baskıya boyun eğip buraya konut imarı hiçbir zaman vermeyeceğiz. Peşkeş çekilmesine de izin yok''dedi.