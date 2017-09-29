Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakıyor mu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerine ilişkin, "Adaylığım konusunda süreci izlemeye bir süre daha devam edeceğim" dedi. Kocaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, demokrasi kalitesinin yerel yönetimlerdeki demokratiklik düzeyiyle yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Kocaoğlu, "30 Mart seçimlerinde ayrıca önemli olan, bizim adaylığımızdan çok, partinin İzmir'deki iktidarının güçlenerek devamıdır" dedi.



Aziz Kocaoğlu, açıklamasında, "Ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle, belediye başkanlığına adaylığım konusunda süreci izlemeye bir süre daha devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanlığı'na 4 başvuru

CHP İzmir İl Başkanlığı yetkilileri de şu ana kadar 4 kişinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yaptığını bildirdi.



İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, eski CHP Milletvekili Canan Arıtman ve diş hekimi Cemal Zafer Gürbüz'ün aday adaylığı dosyalarını sunduğu öğrenildi.



Parti yetkilileri, CHP Genel Merkezi'ne de başvuru yapılabileceğini, kesin aday adayı sayısının önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.



Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında adı geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabında İzmir'de CHP'li bir başkan varken aday adayı olmayı kendine yakıştıramadığını kaydetti.

Başvuru süresi sona erdi

Öte yandan CHP'de yerel seçimlerde belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi aday adayı olmak isteyenler için il ve ilçe başkanlıklarına başvuru süresi bugün saat 17.00'de sona erdi. Genel merkeze yapılacak başvurular ise Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvime kadar sürecek.