-AZİZ KOCAOĞLU İLE SUSAM TARTIŞTI İZMİR (A.A) - 10.06.2011 - CHP İzmir İl Başkanlığının seçimden önceki son basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile tartışan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, istenmeyen bir olayın yaşandığını söyledi. Susam, seçim çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, Kocaoğlu ile arasında istenmeyen bir olay yaşandığını bildirdi. Susam, bunlar bugünün konuları değil. 13 Haziran'dan sonra konuşuruz'' dedi. Kocaoğlu ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. İddiaya göre CHP İl Başkanlığı, Başbakan'ın İzmir mitinginden sonra kent ve belediyeyle ilgili iddialarına cevap vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sorulan ve Aziz Kocaoğlu'nu zorlayan bazı soruların, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam tarafından sordurulduğu öne sürüldü. Bunu duyan Susam, bu sabah, Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel'in yaptığı ve metropol ilçe belediye başkanları ile milletvekili adaylarının da katıldığı toplantı öncesinde Kocaoğlu'na açıklama yapmak istedi. Ancak Kocaoğlu, sinirlenerek sesini yükseltti ve Susam ile tartışarak toplantıyı terk etti.