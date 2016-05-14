CHP İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Başbakanlık için gönlümden geçen isim Binali Bey!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Başbakanlık için gönlünden geçen ismin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, Başkan Kocaoğlu katıldığı bir televizyon progamında, Bakan Binali Yıldırım'ın Başbakanlık ihtimali konusundaki soruya "Benim mevcut hükümette en çok tanıdığım, en çok görüştüğüm isim Sayın Binali Yıldırım'dır. Kendisiyle siyasi centilmenlik çerçevesinde siyasi mücadele verdiğim de oldu, birlikte işlere imza attığımız da oldu... Binali Bey'in Başbakan olması, mutlaka İzmir'in lehine olacaktır. Tabii ki AK Parti'nin içişlerine karışma lüksüne sahip değiliz. Hele ben yerel bir yöneticiyim ve genel siyaset konuşmayı da sevmem. Ama bana sorsalar ‘Kim olsun' diye, ‘gönlümden geçen isim, Binali Bey' derim" yanıtını verdi.

En büyük rütbe

CHP'de de muhaliflerin harekete geçtiği ve kulislerin hareketlendiği süreçte Bakan Binali Yıldırım gibi kendisinin de genel başkan olma hedefi olup olmadığı ya da teklif gelmesi durumunda ne yanıt vereceği sorusuna da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, "Böyle bir hedefim yok. Benim ailem Osmanlı'dan bu yana siyaset yapıyor. Ben dördüncü kuşağım. Bizde hep yerel yöneticiler olmuştur. Bizim yatkınlığımız bu. Ben bulabileceğim, görebileceğim en onurlu görevdeyim. Türkiye'nin en aydınlık, sevecen insanlarının olduğu İzmir gibi bir kentte 15 yıldır belediye başkanlığını yapıyorum. Bana bundan büyük rütbe, onur, şeref olmaz" diye konuştu.