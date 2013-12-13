Aziz Kocaoğlu adaylık başvurusu yaptı

Daha önce, "Binali Yıldırım aday olursa adayım" şeklinde açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanlığı'na giderek adaylık başvurusunu yaptı. Kocaoğlu, Bakan Binali Yıldırım'ın adaylığının açıklanmasının üzerinden bir saat bile geçmeden CHP İl Başkanlığı'na giderek adaylık başvuru dosyasını verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Kocaoğlu, burada yaptığı açıklamada, süreci takip etme kararı aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hepinizin bildiği gibi süreci takip edip herhangi bir günde şartlar oluştuğunda aday adaylığı başvurumu yapacağımı müteakip defalar paylaştım. Bugün rakip, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı belli oldu. Ben kararımı zaten oluşturmuştum. Geldim, dosyayı aldım birazdan sizin huzurunuzda sayın il başkanına müracaat dosyamı takdim edeceğim."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 10 yıldır sürdürdüğüne ve pek çok çalışma yaptığına işaret eden Aziz Kocaoğlu, hemşehrilerinden yeniden aday olması yönünde talep aldığını dile getirdi.

'Binali Yıldırım'a hoşgeldiniz diyorum'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday adayı olurken başta ailesine danıştığını anlatan Kocaoğlu, "Ben rakip aday Binali Yıldırım'a, 'İzmir'e hoşgeldiniz' diyorum, birlikte centilmence bir yarış olmasını, İzmir'e pozitif enerji vermesini diliyorum" dedi.

Seçim sürecinde İzmir'e yapılanların ve yapılmayanların tartışılacağını kaydeden Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceki yerel seçimlerde olduğu gibi halkımıza, hemşehrilerimize güvenerek, büyük bölümünün desteğini alarak yola çıkıyoruz. Bu yolda hem CHP örgütünün başta il, ilçe ve partilerimiz olmak üzere İzmirliler'in bizi destekleyeceğine inanıyor ve güveniyorum. Kendimizi 4 milyon İzmir'li hemşehrimize emanet ediyoruz."

Kamunun malını korumak, İzmir'i kalkındırmak için çalışacağını vurgulayan Kocaoğlu, EXPO sürecisinde hedef olarak belirlenen İnciraltı'nda sağlık kampüsü hedefini sürdüreceklerini, teşviklerdeki dengesizlikle mücadele edeceğini de anlattı.

İzmir'in duruşuna, insan haklarına olan inancına halel getirmeden çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Kocaoğlu, "Gazamız mübarek olsun. 31 Mart'ta tekrar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 3'üncü 5 yılımıza girmek dileğiyle" dedi.

Kocaoğlu, daha sonra CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin'e adaylık adaylık dosyasını sundu. Ali Engin de Kocaoğlu'na başarılar diledi.