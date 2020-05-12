Aziz Çelik: İşsizlik Fonu yine cimri davrandı, 130 milyar TL'sinin sadece 2.5 milyarını işsizlere harcadı

İŞKUR’un açıkladığı Nisan ayı İşsizlik Sigortası verilerini Twitter'da değerlendiren çalışma ekonomisi uzmanı akademisyen Aziz Çelik, “Mart ve Nisan aylarında 533 bin işsiz işsizlik sigortası başvurusunda bulunmuş. Şubat'ta 118 bin olan başvuru sayısı nisanda 312 bin olmuş. Diğer bir ifadeyle işten çıkarma yasaklanana kadar (17 Nisan) en az 533 bin sigortalı işçi işten çıkarılmış. Atı alan Üsküdarı geçmiş!” dedi.

İşçi çıkarma yasaklanmadan önce işsiz kalan 533 bin kişiye kayıt dışı çalışanlar ile son üç yılda 600 gün çalışması olmayan sigortalı işçilerin dahil olmadığına dikkat çeken Çelik, “Mart ve nisan aylarında işten çıkarılan işçi sayısının en az 1 milyon olduğunu düşünmek lazım” değerlendirmesi yaptı.

Kısa çalışma ödeneği ödenmeye başladı ama tutar yetersiz

Kısa çalışma ödeneği için başvurusu yapılan 3,5 milyon kişiden 2,7 milyona ödeneğin verilmeye başlandığını da belirten Aziz Çelik, “Ancak 1.168 TL ücretsiz izin ödeneği henüz başlamadı” dedi.

İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alan işçi sayısı toplamının 3,2 milyon kişi olduğunu belirten Çelik, “Bu sayıya kayıtsız işçiler, işsizlik sigortası fonundan yararlanamayanlar dahil değil. 65+ ve 15-17 arası çalışanlar da bu sayıya dahil değil. Esnaf ve kendi hesabına çalışan da bu sayının dışında. Buzdağının Nisan ayında görünen kısmı 3,2 milyon istihdam kaybı” diye yazdı.

İŞKUR’un Nisan’da 2,7 milyon işçiye kısa çalışma 600 bin işçiye de işsizlik ödeneği ödediğini belirten Çelik, ödenen tutarın sadece 4,8 milyar TL olduğunu, yani işçi başına yaklaşık 1.450 TL düştüğünü aktardı. Çelik, bu tutarı “Devede kulak” olarak yorumladı.

Fonun toplam varlığının 132 Milyar TL'den 129,5 Milyar TL'ye gerilediğini ifade eden Çelik, “Fonda sadece 2,5 milyar azalma olmuş. Ancak Fon bu arada boş durmamış Ocak-Nisan döneminde işverenlere kaşla göz arasında 6,5 milyar TL teşvik vermiş. İşçiler gerçek anlamda kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadı. 3,3 milyon işçiye ödeme yapılmasına rağmen Fon varlığı sadece 2,5 milyar azaldı. Fon yine cimri davrandı. Fon'da yeterince kaynak var. İşçilere en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere ücretlerine paralel olarak nakdi ücret desteği verilebilir” dedi.