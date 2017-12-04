Aziz Behich Türkiye'de zirvede, Avrupa'da da zirve yarışında

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR’un savunma oyuncusu Aziz Behich, attığı gollerle hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde, kendi mevkisindeki futbolcular ile birlikte en golcü oyuncular arasında yer aldı.

Bursaspor’un yıldız ismi Aziz Behich, bu sezon bambaşka bir görüntü çiziyor. Atiker Konyaspor ile oynanan maçta da rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, ligde üst üste forma giydiği 4’üncü maçını da boş geçmedi ve golünü attı. Böylelikle, ligdeki gol sayısını da 5’e çıkaran deneyimli futbolcu, kendisine hem Türkiye’de, hem de Avrupa’nın zirvesinde yer buldu. Aziz Behich, Avrupa’nın önde gelen 5 ligi ve Türkiye’de en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu unvanına ulaştı.

MİLYON EURO\'LUK SAVUNMACILARI GERİDE BIRAKTI

İngiltere’de Premier League, Almanya’da Bundesliga, İtalya’da Serie A, İspanya’da La Liga ve Fransa Ligue 1’de top koşturan savunma oyuncuları attıkları gol bakımından Aziz Behich’in gerisinde kaldı. Sadece Fransa’da önlibero olarak forma giyen Guingamp Kulübü’nden Mustapha Diallo ve Olimpik Marsilya’dan Luis Gustavo 4’er golle Aziz\'e yaklaşabildi.

SÜPER LİG\'İN DE EN GOLCÜSÜ

Süper Lig’de ise Aziz Behich’e en yakın gol performansı gösteren savunma oyuncusu Galatasaray’dan Maicon oldu. Brezilyalı oyuncu 4 kez rakip fileleri havalandırırken; Beşiktaş’tan stoper Dusko Tosiç ile Atiker Konyaspor’dan sağ bek Nejc Skubic de 3’er gol kaydetti.

Portekiz ve Hollanda ligleri de dahil ediğinde; sadece Hollanda’nın Ajax Kulübü’nde forma giyen önlibero Lasse Schöne’nin Aziz Behich’ten daha fazla gol attığı görüldü. Schöne, geride kalan 12 lig maçında 6 kez gol sevinci yaşadı.

EN VERİMLİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Bursaspor\'a 2012-13 sezonunun devre arasındaki transfer döneminde Avustralya\'nın Melbourne Heart Kulübü\'nden gelen Aziz Behich, yeşil beyazlı ekipte toplamda forma giydiği 120 maçta 6 gol ve 7 asist kaydetti. Bu sezon öncesinde Bursaspor formasıyla çıktığı 107 maçta ise sadece 1 gol atan Aziz, kariyerinin de en verimli dönemini yaşıyor. Avustralya Milli Takımı ile Dünya Kupası\'nda da boy gösterecek olan deneyimli oyuncunun milli takımında da 17 maçta 2 golü bulunuyor.

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