Aziz Bedros Kilisesi, Kültür Merkezi olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, tarihi ve kültürel dokunun canlandırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2005 yılında gün ışığına çıkarılan Aziz Bedros Kilisesi, restorasyon sonrası İstanbul'daki Aya İrini Kilisesi gibi seçkin bir konser ve sergi salonu haline getirilecek. Restorasyon çalışmalarının bir ay içinde tamamlanması planlanan tarihi mekan, şubat ayında hizmete açılacak.



Tarihi kilise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesindeki Eski Eserler Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu'nun (KUDEB) çalışmalarıyla restore ediliyor.



Aziz Bedros Kilisesi, şehrin ortasında yer alan bir iplik fabrikası içerisinde uzun yıllar gizli kaldı ve bir depo olarak kullanıldı. Kilise'nin, ortaya çıkarılmasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla tescillendi; mülk sahibi ile yapılan görüşmeler neticesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı.



Fabrika içerisinde kaldığından büyük oranda özgünlüğünü koruyabilen yapı için KUDEB tarafından röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. Projelerin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmasının ardından çalışmalara 5 ay önce başlandı. Haziran ayında başlanılan restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Toplam 700 bin TL harcanan mekandaki tüm çalışmalar bir ay içinde tamamlanacak.



Aziz Bedros Kilisesi'nin şubat ayında hizmete açılacağını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Sezer Cihan, tarihi yapıları Gaziantep'in kültürel kimliğini ön plana çıkarmak için restore ektiklerini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in kendilerine restorasyonlar konusunda büyük destek verdiğini ifade eden Sezer, kilisenin, verilecek yeni işlevle Gaziantep halkının ve turistlerin bu tarihi yapıya girebileceği, genel kullanımına açık, aktif bir toplanma mekanı olarak düşünüldüğünü kaydetti.



Yapının Kültür Merkezi olarak restore edildiğini anlatan Sezer, "Bu kapsamda yapı; sergi salonu, konser salonu gibi kültürel amaçlarla kullanılacak. Çevre düzenlemesi dahilinde ise oturma grupları ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor. Tüm bu çalışmalar bir ay içinde tamamlanacak. Şubat ayında ise hizmete açılacak." diye konuştu.





