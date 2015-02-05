AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu: Görevi bırakıyorum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, 8 Şubat’ta yapılacak kongrede il başkanlığını bırakacağını açıkladı. Babuşçu milletvekilliği adaylığı için de, “Gönlümde yatan İstanbul'dan aday olmak” dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, 8 Şubat’taki İstanbul İl Kongresi’nde görevi İl Başkan Yardımcısı Selim Temurcu’ya devretmeye hazırlanıyor. TRT haber'de soruları yanıtlayan Babuşçu, 8 yıllık görev süresinde unutamadığı anıların Gezi olayları sırasında Başbakan Erdoğan’ın Havalimanı'nda karşılanması, Kazlıçeşme ve Maltepe mitingleri olduğu söyledi.

'TT Arena'da kongre yapmak tarihi bir olaydır'

Babuşçu Türk Telekom Arena'da kongre yapmanın da kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, “Türk Telekom Arena yeni yapılmış ve o zamanki Başbakanımız konuşması sırasında yuhalanmıştı. Bu benim gönlümde bir yaradır. Aynı statta bu kongreyi yapmış olmak il başkanlığı dönemimde tarihi bir olaydır” diye konuştu.

AK Parti’nin aday seçiminde halkın taleplerine kulak vereceklerini de belirten Babuşçu, 7 Haziran seçimleri için kadın adaylarının sayısının artacağını söyledi. HDP’nin parti olarak seçimi girmesini de değerlendiren Babuşçu “AK Parti her zaman stratejisini kendine göre belirlemiştir, tek başına Anayasa yapacak meclis aritmetiği bizim temel hedefimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Aziz Babuşcu milletvekilliği adaylığı için ise, "Gönlümde yatan İstanbul'dan aday olmak" ifadelerini kullandı.