'Azınlık vakıflarının seçim yapabilmesine olanak sağlayan yönetmelik neden iptal edildi?'

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, hükümetin yenisini çıkarma sözü vermesine karşın hiçbir adımın atılmadığı Azınlık Vakıflarının seçme ve seçilme hakkını düzenleyen ve 2013 yılında iptal edilen yönetmeliği Meclis gündemine taşıdı.

“Hükümet yetkililerinin söz vermesine karşın yeni yönetmelik çıkarılmamıştır” diyen Doğan, azınlık vakıflarının seçim yapamadıklarını bu durumun da büyük sorunların neden olduğuna dikkat çekti. T24’e konuşan Doğan, yönetmeliğin çıkarılmaması halinde izlenecek yol konusunda, “Bu vakıflar kendi seçimlerini yapabilecek, kendi yöneticilerini seçebilecek ve yollarına böyle devam edebilecek yönetme birikimine ve geleneğine sahiptir" açıklaması yaptı.

Selina Doğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a Azınlık Vakıflarıyla ilgili iptal edilen yönetmeliği sordu. Doğan'ın, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

"Türkiye’de azınlık vakıflarının seçme ve seçilme haklarını düzenleyen yönetmelik 19 Ocak 2013 tarihinde iptal edildi. Hükümet yetkililerinin söz vermesine karşın yeni yönetmelik çıkarılmamıştır. Bundan dolayı azınlık vakıfları seçim yapamamakta ve bu durum da büyük sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

"Seçimlerin yapılabilmesi için yeni bir yönetmelik çıkarılmayacaksa bu vakıflar kendi seçimlerini yapabilecek, kendi yöneticilerini seçebilecek ve yollarına böyle devam edebilecek yönetme birikimine ve geleneğine sahiptir."

-Azınlık vakıflarının seçim yapabilmesine olanak sağlayan yönetmelik neden iptal edilmiştir?

-Seçimlerin yapılabilmesi için yeni bir yönetmelik neden halen hazırlanmamıştır?

-Yeni yönetmelik hazırlanması için bir çalışma yürütülmekte midir?

-Yeni yönetmelik ne zaman çıkarılacaktır?