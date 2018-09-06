Azınlık cemaati vakıflarından 'seçim' talebi: Bu sorunun çözülmesi şart

Türkiye'deki azınlık cemaati temsilcileri kendi seçimlerini yeniden yapabilmelerine olanak tanıyacak mevzuat düzenlemesinin yapılmasını istiyor. Yeniköy Panayia Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Laki Vingas, "Seçim yapılamayan bir süreçte denetleme mekanizmalarının sağlıklı çalışmadığı aşikar. Artık bu sorunun çözülmesi şart" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, sorunlarının çözümü noktasında kendilerine sağladığı desteğe işaret eden Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Susin, "Başta Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem Bey olmak üzere, vakıflardan her dönemde çok büyük ilgi ve yakınlık gördük. Sorunlarımızı rahatlıkla çözdük. Bize her konuda büyük destek oldular." dedi.

Son olarak çıkan torba yasa ile Süryanilere ait 55 manastır kilise ve mezarlığın yeniden vakıflarının adına tescil edildiğini anımsatan Susin, cemaat vakıfları olarak çözüm bekleyen sorunlarının başında ise kendi seçimlerini gerçekleştirebilmenin geldiğini aktardı.

Susin, "Tüm cemaat vakıflarının en büyük beklentisi seçimlerle ilgili düzenlemenin gerçekleşmesi. Vakıflara mutlaka taze kan gerekiyor, seçim gerekiyor. Süreç gerçekten çok uzadı. Seçimlerle ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizlere de güç ve umut veriyor"

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinden cemaat vakıfları olarak mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Cemaat vakıfları olarak daha iyi bir dönemin başlayacağını ümit ediyoruz. Bu süreç cemaat vakıfları açısından da çok önemli. Toplumumuzun daha da rahatladığını şimdiden görüyoruz. Sayın Başkan tüm millete olduğu gibi bizlere de güç ve umut veriyor. " diye konuştu.

Ekonomik açıdan zor günlerin milletle el ele atlatılacağını vurgulayan Şirinoğlu, Türkiye'nin yeni sistemle ekonomik açıdan çok daha iyi bir noktaya ulaşacağını aktardı.

Yeni sistemde cemaat vakıfları olarak en büyük beklentilerinin vakıfların seçim sorununun çözülmesi olduğunu anlatan Şirinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ermeni cemaati olarak bizde vakıf sayısı çok ve cemaat içerisinde çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Azınlık vakıfları olarak yeni yönetmelik çıkmadığı için yaklaşık 5 yıldır kendi içimizdeki seçimleri yapamıyoruz, yönetimimizi belirleyemiyoruz. En büyük talep ve beklentimiz seçimlerimizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek. Devletimizin beklenen yönetmeliği yayımlayarak, bu sorunu çözeceğine yürekten inanıyoruz."

"Artık bu sorunun çözülmesi şart"

RUMVADER Kurucu Başkanı olan ve şu an Yeniköy Panayia Rum Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanlığını yürüten Laki Vingas da Vakıflar Genel Müdürlüğü ile her zaman güzel, pozitif ve empatiyle devam eden bir süreç götürdüklerini dile getirdi.

Vingas, kendileri için de çözüm bekleyen en önemli konunun seçimler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır seçim yapamamak azınlıkları hırpalıyor, ciddi tahribatlar yaratabiliyor. Gençlerimiz daha aktif ve şeffaf bir yönetim şekli istiyorlar. Seçim yapılamayan bir süreçte denetleme mekanizmalarının sağlıklı çalışmadığı aşikar. Geçmişe baktığımızda Rum toplumları 1970'lerden 2006'ya kadar sadece iki defa seçim yapabildi. Artık bu sorunun çözülmesi şart.

Bu konuda kısmi bir yönetmelik değişikliğinden ziyade devletimizden köklü bir çözüm bekliyoruz. Cemaat vakıflarının seçimleriyle ilgili sağlıklı bir reforma ihtiyaç var."

"Elzem bir konu"

Cemaat vakıflarının mülkiyet sorununlarının bulunduğunu, taşınmazların restorasyonunda kolaylıklar sağlanmasını beklediklerini anlatan Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ise şöyle konuştu:

"Cemaat vakıfları yönetim kurulu seçimi hakkındaki yönetmelik mülga edilmiş ancak yerine yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda belirsizlik halen sürmektedir. Vefat, yaşlılık ve benzeri nedenlerle yönetimlerde boşluklar ve iş görmezlik hali söz konusu olabilmektedir. Bu vesile ile cemaat vakıfları seçimleri ile ilgili düzenleme yapılması elzem bir konudur."