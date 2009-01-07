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Yaşam

Azılı hırsıza film gibi takip

ABD'de, 4 banka soygunundan aranan bir kişi, son işinde polisle silahlı çatışmaya girdi.

07 Ocak 2009 02:00

ABD'de, 4 banka soygunundan aranan bir kişi, son işinde polisle silahlı çatışmaya girdi. Olayı şans eseri orada bulunan gazeteci görüntüledi.

Hollywood filmlerinde görmeye alışık olduğumuz hırsız-polis takibi, ABD'nin Illionis eyaletindeki bir otobanda gerçek oldu. Polis, 4 banka soygunundan aranan 57 yaşındaki  Robert Earl Sylvester'ı son soygunundan sonra kıstırdı.
Otobanda saatte 145 kilometre hızla kaçan Sylvester'ı kovalayan polis, azılı soyguncuyu aracının tekerleklerine ateş ederek durdurdu. Aracını durdurup otoyolda koşmaya başlayan adam, hemen silahına sarıldı. Ağzında purosuyla çevreye ateş eden hırsız, polis kurşunuyla vuruldu. Tüm olayı, tesadüfen orada bulunan bir gazeteci görüntüledi.

Gazeteci görüntüledi

Fotoğrafçı David Proeber "Deklanşöre basarken göz göze geldik. Bir an beni rehin almasından korktum. Üç dakika içinde 47 fotoğraf çektim. Sonra polis soyguncuyu etkisiz hale getirdi" dedi. Yaralı olarak elleri kelepçeli hastaneye kaldırılan soyguncunun çatışmadan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

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