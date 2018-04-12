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Azez'de otogarda bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

KİLİS, (DHA)- KİLİS'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı

12 Nisan 2018 17:45

KİLİS, (DHA)- KİLİS\'e komşu Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2\'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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