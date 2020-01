Azez'de muhalifler eli tetikte, Afrin operasyonunu bekliyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Can EROK/AZEZ (Suriye), (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine geçen hafta sonu 80\'in üzerinde top atışının yapıldığı karakolların bulunduğu Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, Afrin\'e komşu Azez’de muhalifler de olası operasyon için hazır bekliyor. Azez’de, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri mevzilerinde eli tetikte görev yapıyor ve Türkiye’nin olası bir operasyonunda görev almak istiyor.

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin en büyük şehirlerinden Halep’e bağlı Azez’in kontrolü iç savaşla birlikte rejim güçlerinden ÖSO’ya geçti. Zaman içerisinde Türkiye’ye açılan Es Selame Sınır Kapısını ele geçirmek isteyenlerin hedefinde olan ve bir süre DEAŞ’ın da kontrolü sağladığı Azez’in denetimi sürekli olarak ÖSO güçlerinde kaldı. Kimi zaman DEAŞ ve PYD’nin saldırılarına maruz kalan Azez’deki terör unsurları Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte temizlendi. Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedenin terör unsurlarından arındırılmasıyla birlikte, PYD’nin Türkiye’nin güney sınırında oluşturmak istediği koridor hayali de sonlandırılmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen ve sık sık PYD’li teröristlerin taciz saldırıları ile gündeme gelen Afrin’in de terör unsurlarından temizlenmesine yönelik olası operasyonun gündeme gelmesiyle gözler bu kente en yakın nokta olan Azez’e çevrildi. TSK’nın yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Cerablus, El Bab, Soran, Dabık, El Rai ve Afrin’e en yakın noktadaki Azez’de heyecana yol açan operasyon sinyali ile bölgedeki Özgür Suriye Ordusu güçleri de alarm durumuna geçti.

ÖSO GÜÇLERİ TEYAKKUZ HALİNDE

Azez’de bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerdeki gelişmelerin ardından teyakkuz durumuna geçti. Afrin sınırına yakın noktalarda PYD’li teröristlerin kontrol noktalarına yakın noktalarda mevzilerde gelişmeleri takip ediyor. Afrin’e yakın bölgelerde oluşturdukları kontrol noktalarında toprak siperler oluşturan ÖSO güçleri, burada olası saldırıları engellemek için gece gündüz demeden eli tetikte görev yapıyor.

TACİZ SALDIRILARINA ANINDA KARŞILIK

Afrin’deki PYD’li teröristlerin kontrol noktalarına birkaç yüz metre uzaklıkta Meşfe bölgesinde oluşturulan siperlerde nöbet tutan ÖSO güçleri, özellikle gece saatlerinde yapılan taciz ateşine anında karşılık veriyor. PYD’li teröristlerin geceleri taciz amaçlı saldırıları, Özgür Suriye Ordusu güçleri anında doçka ve makinalı tüfeklerle karşılık vererek püskürtüyor.

Türkiye’nin iç savaşın ardından desteğiyle, son olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgelerini ve kentlerini teröristlerden arındırarak özgürleştirdiklerini anlatan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Afrin’e yönelik olası operasyona da aktif olarak katılmak için hazır olduklarını ifade etti. ÖSO güçleri, sınır hattındaki terörist unsurların temizlenmesinin Türkiye’nin güvenliği gibi kendi kentlerinin güvenliği anlamına geldiğini ifade ederek, operasyon için kendilerine verilecek görevi beklediklerini kaydetti.

\'3 BİN SİLAHLI GÜCÜMÜZLE TÜRKİYE’Yİ BEKLİYORUZ\'

ÖSO bileşenlerinden \'Ceyşel Şamel Tugay Komutanı\' Rashid Zamud Abo Fateh, Türkiye’nin yapacağı olası Afrin operasyonuyla tüm güçleriyle destek vereceklerini söyledi. Rejimin iç savaşın başlamasıyla birlikte kendilerine dünyaya terörist olarak tanıttığını ancak ilk günden itibaren Türkiye’nin sürekli destekçileri olarak Azez’in özgürleştirilmesinde kendilerine destek verdiğini anlatan Abo Fateh, “Türkiye sayesinde bu bölge teröristlerden temizlendi ve savaş durdu. İnşallah daha iyi olur. Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde bu bölgede DEAŞ ve PYD tehdidi vardı. Şu anda her şey çok güzel gidiyor ve daha iyi olmasını umut ediyoruz. Türkiye’ye müteşekkiriz ve Afrin operasyonu için talimat bekliyoruz. Ne zaman başlarsa operasyon biz hazırız ve gidip tüm gücümüzle savaşırız” dedi.

Ceyşel Şamel grubunun destekçisi olan bölgedeki aşiretlerden Harrac aşireti lideri Esad Abo Sufuk ise Fırat Kalkanı Harekatında da Türkiye’ye destek verdiklerini hatırlattı. Şu anda bünyelerinde 3 bin silahlı askerleri bulunduğunu anlatan Abo Sufuk, Afrin ve Münbiç’e yönelik yapılacak operasyona da katılmak istediklerini dile getirerek, “Şu anda PYD’nin olduğu bölgelerde savaşıyoruz ve askerlerimiz saldırılara karşı 24 saat nöbet tutuyor. Ne zaman operasyon başlarsa biz her şeyimizle bu savaşta Türkiye’nin yanında yer almak üzere hazırız. Afrin ve Münbiç operasyonlarına 3 bin silahlı savaşçımız ile katılmak için Türkiye’den gelecek talimatı bekliyoruz” diye konuştu.



