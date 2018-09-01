Azez'de bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı

KİLİS\'e komşu Suriye\'nin Halep kentinin Azez ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kilis\'in karşısındaki Azez kent merkezindeki Meytem Camisi önünde bugün öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla ilçe merkezindeki hastaneye götürdü. Bazı yaralılar ise sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Olay yerinde önlem alınırken; yerel kaynaklar, saldırıyı terör örgütü PKK/YPG\'nin düzenlediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Azez ilçe merkezi

- Olay yeri

- Yükselen duman ve alevler

- Çevredeki kalabalık

- Yaralılar ve yaralılara yardım

- Yaralıların taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: KİLİS-DHA)

