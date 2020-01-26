Azez'de bombalı saldırı: 7 ölü 15 yaralı

Sputnik'in haberine Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde patlayıcı yüklü bir kamyon infilak etti. Saldırıda 7 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlamanın, bir restoran ve benzin istasyonunun önünde meydana geldiği bildirildi.

Patlama bölgedeki araçlarda ve dükkanlarda yangına neden oldu.

Patlamanın ardından yaralılar Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Milli Savunma Bakanlığından Açıklama

Patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez’de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20’den fazla sivili de yaraladı."