Azez’de bomba yüklü araç saldırısı: 7 ölü, 100 yaralı

Kilis’in karşısında yer alan Azez’in Siccu köyünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.

Saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 15 Suriyeli, Kilis'te tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Azez'in Siccü köyünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sivil Savunma Yetkilisi, saldırı hakkında yaptığı açıklamada "Yerel saatle 18:10'da Sacu kasabasında büyük bir patlamanın sesini duyduk. Ekiplerimiz olay yerine hızlıca intikal etti. Patlama soncu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralıları hastaneye sevk ettik” ifadelerini kullandı.

Ekipler, patlamanın ardından bölgede temizlik çalışmalarına başladı.