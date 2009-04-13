Azeri vekiller TBMM'ye geliyor

Azerbaycan'dan bir grup kadın parlamenter, yarın (14 Nisan 2009) Türkiye'ye geliyor. Parlamenterlere ev sahipliği yapacak olan MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal yapacak.





Bal, bunun, Türkiye ve Azerbaycan'daki kadın parlamenterler olarak iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere katkıda bulunmak, dostlukları pekiştirmek üzere önceden planlanmış bir davet olduğunu söyledi.



Gündem konularından birinin Ermeni sorunu olduğunu bildiren Bal, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapılarının açılması tartışmasının, dost ve kardeş ülkede üzüntüye yol açtığını belirtti. Bal, endişe ve sıkıntı yaratan bir süreç yaşandığını ifade ederek, "Azeri parlamenter heyetin endişelerinin giderilmesi konusunda, devletimizin yetkilileriyle görüştürüp, aynı zamanda onların da görüşlerini dile getirebileceği, yetkililerin konuya açıklık getirebileceği randevular talep ettik" dedi.



Bal, bu ziyaretin, kadın bakış açısıyla, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine olumlu katkısı olacağını sözlerine ekledi.



Anıtkabir’i ziyaret edecekler



Heyette yer alan milletvekilleri Lale Abbasova, Aynur Guliyeva, Ganire Paşayeva, Güler Ahmedova, Gültekin Hacıbeyli, Melahat İbrahimkızı, Tenzile Rüstemhanlı ve Cumhurbaşkanlığından bir uzman, ilk olarak 15 Nisan Çarşamba günü Anıtkabir'i ziyaret edecek.



TBMM Başkanı Köksal Toptan, heyete aynı gün TBMM'de öğle yemeği verecek.



Konuk parlamenterlerin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bakanları Nimet Çubukçu ve Sait Yazıcıoğlu ile görüşmesi bekleniyor.



Milletvekilleri temaslarının ardından, 16 Nisan Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

