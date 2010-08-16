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Azeri vekilin oğluyla beraber!

Saadet Işıl Aksoy'un Azeri bir milletvekilinin oğluyla beraber olduğu söyleniyor...

16 Ağustos 2010 03:00

T24- "Yumurta" filmiyle yurt dışında da dikkati çeken Saadet Işıl Aksoy’un Azerbaycan millet meclisinde görevli bir milletvekilinin oğluyla aşk yaşadığı iddia edildi.


NTV'nin derlediği habere göre, Azerbaycan haber ajansı "Azadlıq"da yer alan habere göre; Aksoy, adı açıklanmayan bir vekilin oğluyla Bodrum’da tanıştı.


Aksoy ile sevgili olabilmek için büyük çaba harcayan vekilin oğlu, oldukça pahalı bir sürpriz yaptı.


Genç aşık, ünlü yıldıza Bakü’de Cumhurbaşkanı Aliyev’in de oturduğu Merdekan semtinde 250 bin Manat değerinde (yaklaşık 460 bin TL) lüks bir villa satın aldı.

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