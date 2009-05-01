Azeri saldırganın babasından açıklama

Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi'ne bu sabah silahlı baskın yaparak 17 kişiyi öldüren Gürcistan vatandaşı Azeri kökenli Ferda Kadirov adlı saldırganın babası ``Oğlum sakin, sigara ve içki içmeyen biriydi. Hatta tabancayı nasıl tutacağını bilmezdi. Böyle bir şey yapmasına çok şaşırdım'' dedi.



Azeri APA Ajansı'nın Moskova muhabirine açıklama yapan baba Esed Kadirov, olayı duyduğu anda büyük sarsıntı geçirdiğini söyledi. Soruşturma için Azerbaycan adli yetkililerini beklediğini belirten Esed Kadirov, 1980 doğumlu oğlunun Bakü'de hiç bir işle meşgul olmadığını belirtti. Rusya'da ailesi ile birlikte yaşayan terörist Ferda Kadirov'un üç ay önce geri dönme konusunda kesin kararını kendisine bildirdiğini söyledi. Saldırganın babası şöyle devam etti ``Ben Bakü'de meydana gelen facia hakkında birkaç saat önce bilgi aldım. Ama o hiç böyle bir olay yapacak insan değildi. Sakin, temkinli, sigara ve içki içmeyen biriydi. Onun bu adımı atmasına şaşırdım. Buna inanamıyorum. Bence o bir tabancayı nasıl tutacağını da hiç bilmiyordu.''



Katliamı gerçekleştirdikten sonra özel harekat timleri tarafından sıkıştırılınca intihar eden terörist Ferda Kadirov'un, 15 yıldır Rusya'da yaşayan 60 yaşındaki babasının Moskova yakınlarındaki Podolsk şehri pazarında satıcı olarak çalıştığı bildirildi. Teröristin bir erkek ve bir kız kardeşinin bulunduğu da belirtildi.



Ferda'yla Bakü'ye gelmeden önce Podolsk şehrinde birlikte yaşadıklarını belirten Baba Kadirov, ``Yedi-sekiz ay önce artık Rusya'da yaşayamayacağını söylemeye başladı. Rusya'da yaşaması için belgeleri de yoktu. Gürcistan vatandaşı idi. O bana Gürcistan'daki evimize dönmek istediğini ve orada iş arayacağını söyledi. Ben de onu gönderdim'' dedi.



Oğlunun yakın akrabalarıyla iletişim kurarak iş aramak için Bakü'ye geldiğini söyleyen Esed Kadirov "Baba olarak ben onun kendisine iş bulup para kazanmak istemesine çok sevindim. Ama böyle oldu diye konuştu. (DHA)

