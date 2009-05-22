Azeri parlamenterlerin Türkiye ziyareti

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir süre önce Türkiye'yi ziyaret eden Azeri parlamenterlerle ilgili değerlendirmesini Meclis gündemine taşıdı.



Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'yi ziyaret eden Azeri parlamenterlerle ilgili ifadelerinin çeşitli basın organlarında yer aldığını belirtti.



Erdoğan'a, "Azerbaycan milletvekillerinin, Türkiye-Ermenistan sınırının, Karabağ sorunu çözülmeden açılmaması gerektiğini söylemesini, neden Türkiye-Azerbaycan arasını açmaya dönük olarak değerlendirdiniz?" sorusunu yönelten Vural, önergesinde şunları kaydetti:



"Azerbaycan milletvekillerinin, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bozmak için geldiklerine dair bilgi sahibi olduğunuza göre, bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakanlarla paylaştınız mı?



Azerbaycan milletvekillerinin çok derin bağlantılar içinde bulunduğunu nereden öğrendiniz, bu derin bağlantılar kimlerdir?



Kullandığınız bu ifadelerin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bozabileceğini düşünmediniz mi? Azerbaycan milletvekillerinden ve Türkiye'de ziyarette bulundukları makamlardan özür dilemeyi düşünüyor musunuz?



Azerbaycan milletvekillerinin bu davranışlarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın da benimsemediğini söyleyerek, Azerbaycan milletvekilleriyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında adeta fitne tohumu eklemekle Türkiye ne kazanmış olacaktır."

