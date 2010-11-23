Azeri otobüs Sivas'ta devrildi: 5 ölü 29 yaralı

T24 - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hacdan dönen Azerbaycanlıların bulunduğu yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.





Asif Babayev'in (45) kullandığı 90-DS-393 plakalı yolcu otobüsünün, Şarkışla-Pınarbaşı karayolunun Dökmetaş köyü mevkisinde şarampole devrilmesiyle, 3'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin Samet Ahmetov (28), Muharrem Kerimov, soyadları öğrenilemeyen Solmaz ve Hacıhanım adlı kişilerle kimliği tespit edilemeyen bir kadın yolcu olduğu belirtildi.





Hac farizasını yerine getirdikten sonra Azerbaycan'a dönmek üzere yola çıktıkları ve Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenilen 34 kişinin bulunduğu yolcu otobüsündeki 29 kişi de yaralandı.





Polis, jandarma ve diğer ekipler ile Dökmetaş köyündeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla ve Sivas'tan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralılar ise Numune ve Sivas Devlet Hastanesine götürüldü. 2 yaralının da Kayseri'ye sevk edildiği öğrenildi. Şarkışla ve Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün kimliği henüz tespit edilemedi.





Diğer 24 yaralının isimleri ise şöyle: ''Birza Baba (57), Sebihe Memedov (58), Arzu İsmailov (49), Mehlep Sarıyev (37), Elnare Necefzade (38), Mukaddes Eskerov (56), Hadi İskenderov (43), İnkılap Hasanov (74), Şirin Kasımov (60), Kifayet Ahmetova (53), Tuğral Kadirov (27), Habib Akındov (19), İsmet Kerimov (31), Nazile İsrafilova (51), Kamil Akındov (44), İbiş Aliyev (55), Ilgar Muradov (30), Kemale Muradov (32), Emin Agayev (31) Mehdi Hüdaverdi (31), Muhammet Mezetli (48), Yakup Nugrazade (55), Kheyf Ransa İsmailova (51) ve sürücü Asif Babayev (45).'' Yaralılardan Mukaddes Eskerov, kutsal topraklardan memleketleri Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, çok hızlı gitmeyen otobüsün yokuş aşağı inerken bir anda kontrolden çıkarak devrildiğini söyledi.







Vali Kolat, yaralıları ziyaret etti



Yaralıları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Aslan ve Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan ile birlikte ziyaret eden Sivas Valisi Ali Kolat, Başhekim Gökhan Köylüoğlu'ndan yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.





Kolat, burada yaptığı açıklamada, kafilenin hacdan döndüğünü belirterek, 34 kişinin olduğu otobüsteki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin ayakta tedavi gördüğünü, 24 kişinin de hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.





Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin Kayseri'ye sevk edildiğini belirten Kolat, kazayla ilgili Azerbaycanlı yetkililere bilgi verildiğini, yarın konsolosun Sivas'a geleceğini söyledi. Bu arada ayakta tedavi edilen yaralıların Polisevine yerleştirileceği, her türlü ihtiyaçlarının da karşılanacağı belirtildi.





