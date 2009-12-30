Azeri kızı Günel evleniyor

Sevgilisini Ebru Gündeş'e kaptıran Azeri kızı Günel, eski aşkını geri almayı başardı. Reza Zarrab'la evleneceği konuşulan Günel, gelinlik provasında görüntülendi.

Şarkıcı Günel, kendisi gibi Azeri olan sevgilisi Reza Zarrab'ı geçtiğimiz aylarda şarkıcı Ebru Gündeş'e kaptırınca üzüntülü günler geçirmişti. Ancak son günlerde; Zarrab'ın Ebru Gündeş'i terk edip yeniden eski aşkı Günel'e geri döndüğü dedikoduları kulaktan kulağa yayıldı. Günel'in önceki gün çekilen fotoğrafları da bu dedikoduları daha da güçlendirdi.

Soruları yanıtlamadı

Nişantaşı'ndaki bir mağazada gelinlik provası yaparken objektiflere yakalanan Günel'in yanında annesi de vardı. Bir gelinliği çıkartıp diğerini giyen Azeri şarkıcının keyfine diyecek yoktu. Hayli neşeli olduğu gözlerden kaçmayan Günel, gelinlikleri büyük bir titizlikle inceledi. Şarkıcının mutlu halleri "Yakında Reza Zarrab'la evleniyor" yorumlarına yol açtı.

Kararını veremedi

Birçok gelinlik deneyen güzel şarkıcı, hangisini alacağına bir türlü karar veremedi. Günel, annesinden yardım aldı.











