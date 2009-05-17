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Dünya

Azeri katil son mesajında nefret kusmuş

Bakü’de geçen ay bir üniversiteyi 12 kişiyi öldürüp intihar eden Ferda Gadirov adlı Azeri asıllı Gürcü’nün son mesajı yayınlandı.

17 Mayıs 2009 03:00

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de geçen ay sonunda bir üniversiteyi basıp rastgele 12 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Ferda Gadirov adlı Azeri asıllı Gürcü’nün son mesajı yayınlandı.

Hürriyet'in haberine göre, Azeri emniyeti, 29 yaşındaki Gadirov’un örgüt üyesi olmadığını, "yalnız kurt" olarak hareket ettiğini açıkladı. Silahı Tiflis’ten aldığı kesinleşen Gadirov’un, kendisini öldürmeden önce cep telefonuna yazdığı mesaj şöyle: "Benim için sevgi yok, sadece nefret var. Bakü’ye geliyorum, yaşlarına bakmadan herkesi vuracağım. Polise teslim olmayacağım. Öldürmenin keyfine varacağım. Her adımım ölüm." Olayla ilgili iki kişi hâlâ tutuklu.

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