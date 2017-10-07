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Azeri kadın, cinsel saldırıya uğrayıp kezzapla yakıldı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde bir kişinin cinsel tacize uğrayıp karşı koyması üzerine kezzap dökülerek yakılan Azerbaycan vatandaşı 41 yaşındaki A

07 Ekim 2017 15:42

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba İlçesi\'nde bir kişinin cinsel tacize uğrayıp karşı koyması üzerine kezzap dökülerek yakılan Azerbaycan vatandaşı 41 yaşındaki A.İ.\'ya hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ise, serbest bırakıldı.
Olay, Çarşamba İlçesi\'nde meydana geldi. Yaklaşık 4 yıl önce Çarşamya İlçesi\'ne yerleşen Azerbaycan uyruklu 2 çocuk annesi A.İ., ekonomik sıkıntıya düşünce daha önceden tanıdığı R.P.\'den borç para istedi. R.P., kadını evine davet etti. Olay günü şüphelinin evine giden kadın, iddiaya göre burada şüphelinin cinsel saldırısına uğradı. Saldırıya direnince de yüzüne kezzap dökülüp yakıldı. Yüzü, kolları ve vücudunda yanık oluşan kadın acı içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polise ifade veren A.İ., \"Borç para almak için evine gittim. Burada bana tecavüz etmeye kalkıştı. Direnince de üzerime kezzap döktü\" dedi.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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