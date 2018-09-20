Azeri iş insanı, İstanbul'daki ofisinde öldürüldü!

İstanbul Bakırköy Florya’da Azeri iş insanı İtimat İsmailov kendi ofisinde başından ve kalbinden vurularak öldürüldü. İsmailov’u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ise her yerde aranıyor.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Sovyet Rusya döneminde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir dönemde Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmailov’un oğlu olan iş insanı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

İş insanı İtimat İsmailov’u vurduğu ileri sürülen Gözel Damirov polis tarafından her yerde aranıyor. Gözel Damirov’un Azerbaycan’da bir dönem İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu ve daha sonra karıştığı bir olaydan sonra Türkiye’ye kaçtığı öğrenildi.

Gözel Damirov’un iş insanı İtimat İsmailov’u aralarındaki bir alacak verecek nedeniyle vurduğu iddiaları araştırılıyor.