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Ekonomi

Azeri gazında arıza giderildi İZMİR (A.A)

09 Şubat 2012 15:10

-Azeri gazında arıza giderildi İZMİR (A.A) - 09.02.2012 -  Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz akışında soruna neden olan teknik arızanın giderildiğini, verilen gazın akşam saatlerinde Türkiye sınırını geçeceğini belirtti. AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, Şahdeniz platformunda meydana gelen arıza nedeniyle boru hattına gaz verilemediğini ancak sorunun çözüldüğünü belirtti. Şu an itibarıyla Şahdeniz'deki 4 kuyudan 3'ünden doğalgaz pompalanmaya başladığını ifade eden Yavuz, ''Arıza giderildi, normal gaz akışı başladı. Ancak pompalanan gazın Türkiye sınırından geçmesi akşam saatlerini bulur. Bu gece de 4. kuyunun devreye alınmasıyla birlikte Şahdeniz 1 hattı maksimum kapasitede doğalgaz sevkiyatına başlamış olacak. Daha önce sevkedilen miktarın üzerinde bir sevkiyat yapılmasına gayret sarfedilecek'' dedi Yavuz, teknik arızanın sebebinin araştırma sonucu ortaya çıkabileceğini ancak Azerbaycan'ın son 110 yılın en soğuk kışını yaşaması ve Türkiye'nin gaz talebine yanıt verebilmek için mevcut hattın maksimum kapasitede kullanılmasının bir arıza yol açmış olabileceğinin değerlendirildiğini de kaydetti.

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