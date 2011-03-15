-AZERİ ATLET GULİYEV TÜRK VATANDAŞI OLDU ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Azeri atlet Ramil Guliyev Türk vatandaşı oldu. Dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt'tan sonra 200 metrenin en hızlı atleti unvanına sahip Ramil Guliyev'in Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli yazı, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü'nden çıktı. Rusya'nın da taliplisi olduğu Fenerbahçeli atletin dosyası, aylardır nüfus müdürlüğünde onay bekliyordu. Dünyanın en yetenekli genç sprinterleri arasında gösterilen Guliyev, 2009 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 200 metrede elde ettiği 20.04'lük derecesiyle, Usain Bolt'tan sonra pistlerin en hızlısı olmuştu. Avrupa gençler şampiyonluğu bulunan ve iki yıldır Fenerbahçe adına yarışan 20 yaşındaki atlet, ay-yıldızlı forma uğruna 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ve 2011 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan forması giymedi. Pekin-2008'de Usain Bolt'un dünya rekoru kırdığı 200 metre finalindeki tek beyaz atlet Guliyev, 2012 Londra Olimpiyatı'nda ay-yıldızlı formayla koşabilecek.