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Azeri asıllı Rus milyarder ultra lüks yatıyla Marmaris'te

MARMARİS(Muğla), (DHA)- AZERİ asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farhad Ahmedov'un ultra lüks yatı 'Luna', Marmaris'e demirledi

10 Eylül 2017 16:57

MARMARİS(Muğla), (DHA)- AZERİ asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farhad Ahmedov\'un ultra lüks yatı \'Luna\', Marmaris\'e demirledi.
Yunanistan\'ın Adriyatik Denizi girişindeki Korfu (Corfu) Adası, Mikonos (Mykonos), Tilos ve Leros Adaları\'nı gezdikten sonra eşi Tatyana Akhmedov, 3 çocuğu ve yakın dostları ile Bodrum\'a gelen  Farhad Ahmedov\'un yatı Luna, dün Marmaris\'e geçti. Helikopter pisti, mini denizaltısı, 6 hız teknesi, kapalı ve açık 2 yüzme havuzu, kurşun geçirmez camları ve her türlü silahlı saldırıya karşı savunma sistemi bulunan çelik gövdeli ultra lüks yat, Hisarönü Körfezi Bencik Koyu\'na demirledi.
Günübirlik tekne turuna çıkanların hayranlıkla izlediği motoryatın çevresinde, korumalar sürekli zodyak bot ile ile tur atarak kimseyi yaklaştırmadı. Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas\'ın Yönetim Kurulu Başkanı Farhad Ahmedov ve yakınlarının, Marmaris\'te ne kadar tatil yapacağı konusunda açıklama yapılmadı.

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