Azeri - Ermeni aşkı TRT'de

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan-Türkiye milli maçı için Erivan'a gitmesiyle başlayan iki ülke arasındaki yakınlaşmaya TRT'de büyük bir proje ile katkıda bulunuyor. Çekimleri Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak olan ilk Türk dizisine imza atan TRT Ermeni-Azeri aşkı üzerinden dostluk mesajları verecek.



Ermenistan ve Türkiye arasında buzları eriten en büyük adım, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ermenistan-Türkiye milli maçı için Erivan'a gitmesiyle atıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre; İki ülke arasındaki buzları eriten bu girişimin ardından TRT bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Erivan'da çekilecek olan ilk dizi TRT'den geliyor. Biri Azeri, diğeri Ermeni olan iki gencin aşkı üzerinden ülkeler arasındaki kardeşliği pekiştirmeyi amaçlayan proje, önyargıları yıkmayı hedefliyor.



Ermeni meselesine odaklanmıyoruz



Yönetmenliği Metin Balekoğlu ile paylaşan Feride Kaytan, dizinin lanse edildiği gibi Ermeni meselesine odaklanmadığını dile getiriyor: “Ermeni meselesini ele almıyoruz, halklar arasında yaşanan bir gerginlik olduğuna da inanmıyorum. Evet, siyasi anlamda bazı sorunlar var ve bu problemler ulusları bağlamamalı. Bu nedenle biz hala kardeşiz duygusunu yansıtan sahneler çekeceğiz Erivan'da.”



Savaşın acı yüzünü göstereceğiz



Geçtiğimiz yıl büyük bir savaşa sahne olan Güney Osetya da Ayrılık'ın çekileceği ülkelerden biri. Savaşın yaralarını saran bu ülkeyi, seçmelerinin tamamen hikâyenin seyrinden kaynaklandığını dile getiren Kaytan, savaşın acımasızlığını vermeyi amaçladıklarını belirtiyor: “Güney Osetya'yı coğrafi olarak denk düştüğü için seçtik yoksa amacımız oradaki savaşın siyasi yönünü ele almak değil. Biz savaşın kötülüğünü ele alacağız, bu yüzden mekan Irak da olabilirdi. Savaşın nelere mal olduğu, insanları ne duruma düşürdüğü, savaşın izlerini taşıyan bir coğrafya üzerinden anlatacağız.”



Azeri, Çeçen, Rus, Türk, İranlı ve daha pek çok farklı etnik kimliğin yer alacağı dizide, karakterlerin hiçbiri şive ile konuşmuyor. Biz komedi yapmıyoruz ciddi bir hikaye anlatıyoruz diyen Kaytan, böyle bir yönteme bilerek başvurmadıklarını ifade ediyor: “Şive gerçekten oralı birisi tarafından yapılmıyorsa başarılı olamayabiliyor. Bu dizide isteyebileceğimiz son şey komik olmak. Televizyon izleyicisinin de şiveli konuşan karakterlere kolay ısınmadığı da bir gerçek. O yüzden karakterleri şiveli konuşturarak riske girmedik.”



Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Azra Akın, Kaan Urgancıoğlu, Zeynep Tokuş, Atilla Saral, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Özhan'ın paylaştığı Ayrılık'ın konusu ise şöyle: “Harp Okulu'nda öğrenciyken tanıştığı Firengiz'le özel sebepler ve görevi nedeniyle evlenemeyen Deniz, beş yıl sonra ortaya çıkar. Ortaya çıkma gerekçesi doğalgaz boru hattı ile ilgili üstlendiği görevdir. Ancak bu görevi yerine getirirken karşısında ona engel olan ve eski aşkı Frengiz ile evlenmek isteyen Rus iş adamı Odalov vardır. Deniz hem eski aşkını bu adamın elinden kurtarmak hem de doğalgaz boru hattının Türkiye'den geçmesi için mücadele eder. Bu mücadele sırasında Deniz'in en büyük destekçisi askerlik yıllarında tanıştığı, can dostu Çeçen Abdullah olur.”



'Bu projeye hayır diyemezdim'



Uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak kalan Azra Akın, dizide Azeri bir genç kızı canlandırıyor. “Ayrılık senaryosu ve oyuncu kadrosuyla asla reddedemeyeceğim bir projeydi” diyen Akın, dizinin önemli mesajlar verdiğini ifade ediyor. Güzel oyuncu Akın, Firengiz karakterinin de kendisini çok sardığını dile getiriyor: ' Firengiz İstanbul'da doğup, büyüyen, hayatı seven bir genç kız. Aynı zamanda müzikle çok ilgili. Kendi ülkesi Azerbaycan'da tanınan profesyonel bir şarkıcı. Abisinin arkadaşı Deniz'le yaşadıkları aşk ve sonrasında gelen ayrılık onun hayatını tamamen alt üst ediyor. Açıkçası bu karakter üzerinden dizinin aşk ayağı işlenecek' Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Vali filmiyle başarılı bir performans gösteren Erdal Beşikçioğlu'da dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Beşikçioğlu, ailesini ve köyünü silahlı çetelere karşı savunmak zorunda kalan Çeçen vatansever Abdullah Şamil karakterini canlandırıyor. Dizinin bir diğer önemli karakteri Deniz'i ise genç oyuncu Kaan Urgancıoğlu oynuyor. Deniz harp okulu mezunu erken emekli olmuş. Ortadoğu ve Türki cumhuriyetler ve Karadeniz havzasında iş yapan Türk iş adamlarının oluşturduğu bir konsorsiyumda görev alıyor. Aşkı ile görevi arasında kalan Deniz'in en büyük yardımcısı Çeçen dostu Şamil oluyor. Çemberimde Gül oya ile başarıyı yakalayan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ise Azeri genç Spartak'a hayat veriyor. Ermeni bir kıza aşık olan Spartak'ın aşkı için verdiği mücadele üzerinden Ermeni-Azeri dostluğuna vurgu yapılıyor. Zeynep Tokuş da Avrasya bölgesi ile ilgili birçok bilgiye sahip olan, ABD'ye casusluk yapan Türk gazeteci Tehmine karakterini canlandırıyor. TRT'nin birçok ilke imza attığı dizi, çekim yapılan yedi ülkede aynı gün ve saatte eş zamanlı olarak yayınlanacak. 250 bin seyirciyle buluşturulması planlanan projenin hedefi, gösterildiği ülkelerde yaşayan halk kitlelerine, Türkiye'nin kardeşlik, sevgi ve barış mesajlarını ulaştırmak.





Yedi farklı memleket bir dizide



'Ayrılık' Türkiye ile birlikte İran-Tebriz, Azerbaycan-Bakü, Gürcistan-Tiflis, Ermenistan-Erivan, Türkmenistan-Türkmenbaşı, Aşkabat, Özbekistan - Hive gibi yedi ayrı ülke de çekilecek. Dizinin böyle bir ilke imza atmasının dikkate değer olduğunu ifade eden Kaytan, çekimler sırasında, o ülkelerdeki en popüler oyunculardan da destek alacaklarını belirtiyor: “Çekim yapacağımız bölgelerin devam etmekte olan siyasi konjonktürüne uygun hikâyeleri ekrana taşıyacağız. İzleyici bu dizide Türkiye'nin bu ülkelerle süren siyasi ilişkisini ve insani anlamda halkların sıcak ilişkilerinin ete kemiğe bürünmüş şeklini görecek.”



Yönetmen Feride Kaytan, halkların kardeş olduğunu özellikle vurgulayacaklarının altını çiziyor: “Dizinin çekileceği toprakların tümü, geçmişte olduğu gibi bugün de aslında kardeştir. Sınırlar olsa bile, kardeşlik devam ediyor duygusunu tüm gerçekliğiyle vermek istiyoruz.”

