Azerbeycan'daki petrol platformu yangınında en az 32 kişi öldü

Hazar Denizi'ndeki Güneşli petrol yatağı bünyesindeki 10. platformda meydana gelen yangında, en az 32 kişinin öldüğü açıklandı. Platformdaki yangının söndürüldüğü belirtildi.

Reuters'in haberine göre, Azerbaycan Petrol İşçilerini Koruma Komitesi Başkanı Mirvari Gakhramanly, "Bizim elde ettiğimiz bilgilere göre 32 işçi öldü. 42 kişi kurtarıldı" dedi. Gakhramanly, yangının söndürüldüğünü de sözlerine ekledi.

DHA'nın haberine göre, SOCAR’dan yapılan açıklamada 42 işçinin dün akşam saatlerinden çıkan yangından sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Bölgeye giden kurtarma ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 84 kişinin bulunduğu petrol platformunda söndürme çalışmaları devam ediyor.



