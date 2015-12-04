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Dünya

Azerbeycan'da petrol platformunda yangın çıktı

Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ve yangın söndüren gemilerin tahliye ile yangın söndürme faaliyetini sürdürdüğü belirtildi

04 Aralık 2015 23:00

Hazar Denizi'ndeki Güneşli petrol yatağı bünyesindeki 10. platformda yangın meydana geldi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nden (SOCAR) yapılan açıklamada, yerel saatle 17.40'ta güçlü kasırga nedeniyle 10. platformda gaz hattının tahrip olduğu ve yangın çıktığı bildirildi.

Yangın sonrasında ilk olarak çalışanların tahliyesi için çalışmalara başlandığı fakat yüksek dalgaların kurtarma gemilerinin platforma yanaşmasına engel olduğu ifade edildi.

Zorlu hava şartlarına karşın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ve yangın söndüren gemilerin tahliye ile yangın söndürme faaliyetini sürdürdüğü belirtildi.

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