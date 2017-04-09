Azerbeycan ve Çin'de refereandum kapsamında oy verme işlemleri başladı

Çin’deki Türk seçmenler, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.

lke genelinde kayıtlı 2 binden fazla Türk vatandaşının oy verme işlemi için Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Başkonsolosluklarında referandum için sandıklar kuruldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler için bugün yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi, 21.00’a kadar sürecek.

Azerbaycan

Azerbaycan'da da seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00'da oy kullanmaya başladı.

Halk oylaması için, Bakü Büyükelçiliğinde 5, başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.

Azerbaycan'da, başkent Bakü'de 5 bin 832, Gence'de 213 ve Nahçıvan'da 234 olmak üzere 6 bin 279 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi TSİ 20.00'e kadar devam edecek.



Bakü'de halk oylamasına ilginin yoğun olduğu gözlendi.