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Dünya
Deutsche Welle

Azerbaycanlı muhalif gazeteciye silahlı saldırı

Fransa'da sürgünde yaşayan muhalif gazeteci Rahim Namazov evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

30 Mart 2018 21:45

Sürgünde yaşayan Azerbaycanlı gazeteci Rahim Namazov, Fransa'nın Toulouse kenti yakınındaki Colomiers kasabasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Aynı saldırıda hedef olan Namazov'un eşi ise hayatını kaybetti. Fransız yetkililer, çiftin evlerinin önünde gerçekleşen olayın siyasi bir saldırı gibi göründüğünü söyledi.

Azerbaycan yönetimine karşı muhalif tavrıyla bilenen bir gazeteci olan Namazov, 2010 yılında Fransa'ya sığınmadan önce bir süre ülkesinde cezaevinde yatmıştı.

Polis kaynakları Namazov'un eşinin başına yakın mesafeden isabet eden bir kurşunla öldüğünü bildirdi. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları birden fazla silah sesi duyduklarını söyledi. Polis toplamda yedi el ateş edildiğini açıkladı.

39 yaşındaki üç çocuk babası Namazov, sırtından aldığı ağır yaraların ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Saldırı gerçekleştiği sırada çiftin 15 yaşındaki çocuklarının evde olduğu ve silah seslerini duyduğu ifade edildi. Psikologların çocukla ilgilendiği açıklandı.

6 ay cezaevinde kaldı

Namazov geçen Aralık ayında sosyal paylaşım sitesi YouTube'a yüklediği bir videoda Azerbaycan'da yaşadıklarını anlatmış, orduda bazı askerlere yönelik şiddet olayları hakkında yazılar yazdıktan sonra 6 ay cezaevinde hücre hapsinde kaldığını belirtmişti.

Colomiers Belediye Başkanı Karine Michelet-Traval "Bugün gazetecilik mesleği, bir aile babası ve basın özgürlüğü saldırıya uğramıştır" dedi.

Muhalifler tehdit ediliyor

1993 yılından beri Aliyev ailesi tarafından otoriter bir şekilde yönetilen Azerbaycan ifade ve basın özgürlüğünün baskı altında olduğu başlıca ülkelerden. Azerbaycan'la ilgili İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2017 raporuna göre, hükümet muhalif sesleri bastırmaya devam ediyor, muhaliflere yönelik işkence iddiaları geçerliliğini koruyor. Raporda, bağımsız medya organlarının hükümetin taciziyle karşı karşıya olduğu, iktidarı eleştiren gazetecilerin tehditlerle sindirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

rtr,AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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