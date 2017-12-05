Azerbaycan'ın haklarında soruşturma başlattığı 4 isimden açıklama: Karabağ için özür dilemedik

Azerbaycan'ın izin almadan Karabağ'a gittikleri için haklarında soruşturma başlattığı gazeteci ve akademisyenler Ali Bayramoğlu, Sait Çetinoğlu, Erol Katırcıoğlu ve Ufuk Uras, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili beyanatının ardından açıklama yaptı.

“Bakanın bu mektuba “pişmanlık”, “özür dileme” ibarelerini eklememizi istemesine karşı çıktık ve benzer telkinlerini de kabul etmedik” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada ayrıca "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayıp gezimizle ilgili 'pişmanlık' duyduğumuzu belirttiğimiz doğru değildir" denildi.

Bayramoğlu, Çetinoğlu, Katırcıoğlu ve Uras’ın imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eylül ayı yaptığımız Karabağ gezisi ve Azerbaycan’ın bu konuda açtığı soruşturmayla ilgili bir beyanat vermiştir.

Bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir:

Azerbaycan makamlarının açtıkları soruşturma çerçevesinde uluslararası anlaşmalar yoluyla Adalet Bakanlığı’na ilettiği sorulara prosedür gereği yanıt verdik. Bunun dışında Karabağ gezisiyle ilgili Türkiye’de hakkımızda açılmış soruşturma ve kovuşturma bulunmamaktadır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu arayıp gezimizle ilgili “pişmanlık” duyduğumuzu belirttiğimiz doğru değildir. Bizler "Çatışma çözümleri" konusunda dünyanın benzer bölgelerine gidip incelemeler yapan akademisyen, araştırmacı ve gazetecileriz. Ziyaretimizin Ermenistan-Azerbaycan tartışmasıyla ve Karabağ'ın hukuki durumuyla bir ilgisi yoktur. Bakanla, Azerbaycan'ın tutuklama ve kırmızı bülten girişimi karşısında, devletin vatandaş olarak hukukumuzu koruması talebiyle temasa geçtik. Onun arzusu üzerine Aliyev’e Karabağ’a yaptığımız gezinin nedenini anlatan ve doğan durumdan rahatsızlığımızı belirten bir mektup yazdık. Bakanın bu mektuba “pişmanlık”, “özür dileme” ibarelerini eklememizi istemesine karşı çıktık ve benzer telkinlerini de kabul etmedik.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Çavuşoğlu ne demişti?

Bakan Çavuşoğlu, "Bu kişiler beni de aradı ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söylediler. Ben de kendilerine bunu Azerbaycan yönetimine de anlatmalarını söyledim" demişti.