Azerbaycan'dan Türkiye'ye bayrak notası

Bursa Atatürk stadında geçen çarşamba günü oynanan Türkiye-Ermenistan maçında Azerbaycan bayrağına getirilen yasak, Bakü’yü kızdırdı. Bakü Türk maslahatgüzarını dışişlerine çağırarak "bayrak notası" verdi.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nihat Civaner dün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Türkiye’ye nota verildi.

Azeri APA ajansının haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Araz Azimov, maçta yaşananlarla ilgili olarak Maslahatgüzar Nihat Civaner’i bakanlığa çağırdı. Azimov, Bursa’da yapılan maç sırasında Azerbaycan bayrağına yapılan “saygısızlıktan” rahatsızlık duyduklarını dile getirerek Türkiye’yi uyardı.