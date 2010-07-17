-AZERBAYCAN'DAN NAHÇIVAN'A TÜRKİYE ÜZERİNDEN GAZ IĞDIR (A.A) - 17.07.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan'ın kendi gazını Türkiye üzerinden Nahçıvan'a getireceğini bildirdi. Azerbaycan'dan gelecek olan doğal gazın, Türkiye üzerinden Nahçıvan'a verilmesi için anlaşma yapmak üzere Nahçıvan'a gelen Bakan Yıldız ile BOTAŞ Genel Müdürü Fazıl Şenel, Nahçıvan Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov tarafından Meclis binasında kabul edildi. Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Nahçıvan arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğine dikkati çekti. Nahçıvan ile Türkiye'nin, kara yolu ve demir yolunun ardından hava yolu ile de bağlandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti: ''Haftada üç gün Türk Hava Yolları'nın uçuşu vardır. Dahada artacaktır. Cumhurbaşkanı Aliyev'in iki ülkenin dostluklarına katkısı çoktur. Bizim yapacak çok işimiz var. Bu kardeşlik her alanda gelişecektir. İktisadi alanda daha da kuvvetlenecektir. Elektrik hattı, petrol hattından sonra doğal gaz hattı da çekilecektir. Azerbaycan kendi gazını Türkiye üzerinde Nahçıvan'a getirecek.'' Nahçıvan Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, Haydar Aliyev zamanında başladığını, bugüne kadar gelişerek geldiğini söyledi. İki ülke ilişkilerinin demir ve kara yolları, petrol boru hatları ile daha çok gelişerek pekiştiğini vurgulayan Talibov, şöyle konuştu: ''Dünya birliği Türkiye Azerbaycan dostluğunu teyit etmiştir. Dünya da biliyor ki, Azerbaycan'ın menfaati Türkiye'nin menfaatidir. Türkiye'nin de menfaati Azerbaycan'ın menfaatidir. Bu dostluk, iktisadi siyasi alanda her geçen gün daha çok gelişiyor. Dünya üzerinde ilişkileri, iktisadi siyasi ilişkilere dayanmayan tek milletiz. Çünkü biz kökü bir olan milletiz. Ülkelerin siyasi ve iktisadi ilişkileri uzun süre devam edemez ama bizim ülkelerimizin kökü bir olduğu için sonsuza kadar devam edecektir. Çekilecek olan gaz boru hattı ile daha çok pekişecektir.''