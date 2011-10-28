-Azerbaycan'dan ''dost eli'' hayat kurtarıyor ERÇİŞ (A.A) - 28.10.2011 - Van'da yaşanan depremin ardından bölgeye gelen Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri 9 depremzedeyi enkazdan canlı olarak çıkardı. Erciş'te arama kurtarma ekiplerince yaklaşık 108 saat sonra enkazdan çıkarılan Ferhat Tokay'ın yaşadığı Van Yolu Caddesi'ndeki Sevgi Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız olarak sürdü. Ekipler, zaman zaman sese duyarlı özel bir cihazla enkazda dinleme yaparak, ''Enkazda kimse varsa ses versin'' şeklinde çağrılarda bulundu. Ekiplerin çalışması esnasında sessizliği sağlamak amacıyla enkazın bulunduğu bölgeden araç ve yaya geçişine izin verilmedi. Canlı olarak çıkarılan Tokay'ın, bir arkadaşının daha enkaz altında olduğunu söylemesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Binada devam eden çalışmalara Azerbaycan'dan gelen ekipler de destek veriyor. -9 kişiyi kurtardılar- Van ve Erciş'teki arama kurtarma çalışmalarını sivil savunma, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Taburu ve Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile koordineli olarak yürüten 100 kişilik Azerbaycanlı ekibin, 9 depremzedeyi enkazdan sağ olarak kurtardığı ve çok sayıda cesedin çıkartılmasında görev aldığı öğrenildi. Azerbaycanlı ekibin özel eğitimli arama kurtarma köpeği ''Maks'' ile Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ''Nadya'' isimli köpek, yaklaşık 108 saat sonra enkazdan çıkarılan Ferhat Tokay'ın bulunduğu apartmandaki arama çalışmalarında kullanılıyor. Azeri ekibin Türk meslektaşları ile uyum içinde çalıştığına işaret eden Şanlıurfa İl Afet Müdürü Mahmut Sönmez, Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve arama kurtarma köpekleri ''Maks'' kurtarma çalışmalarının büyük bir bölümünde görev yaptı. Azeri ekip, bugüne kadar 9 vatandaşımızı yoğun garet ve çaba göstererek canlı olarak kurtardı. Türk halkı ve arama-kurtarma ekipleri olarak onlara minnettarız'' dedi. Arama-kurtarma çalışmasını izleyen vatandaşların da Azeri ekiplere teşekkür ettiği gözlendi.