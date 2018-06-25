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Dünya

Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama telefonu

Ali Kan / Bakü, 25 Haziran (DHA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki galibiyetinden dolayı telefonla arayarak kutladı

25 Haziran 2018 13:16

Ali Kan / Bakü, 25 Haziran (DHA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı seçimlerdeki galibiyetinden dolayı telefonla arayarak kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Erdoğan\'ın önderliğinde Türkiye\'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirildiği belirten Aliyev, Erdoğan\'a başarı dileklerinde bulundu.
Aliyev, ayrıca Erdoğan\'ı bir resmi ziyaret için Azerbaycan’a davet ettiği, Erdoğan\'ın daveti kabul ettiği duyuruldu.

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