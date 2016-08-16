Azerbaycan'da Gülencilere adli soruşturma

Azerbaycan Başsavcılığı, Türkiye'deki darbe girişimi ile bağlantılı olarak soruşturma
başlattı. Soruşturmanın Gülen cemaati üyelerini hedef aldığını açıklayan Başsavcılık
sözcüsü Eldar Sultanov, "Fetullah Gülen terör örgütünün Azeri topraklarındaki tüm
yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla Başsavcılık cezai soruşturma
başlatmıştır" açıklamasını yaptı.
Sözcü, soruşturmanın içeriğine ve kimler hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin ise
ayrıntı vermedi.
Azerbaycan'da bir süre önce Fetullah Gülen'le yapılan bir söyleşiyi yayınlamak isteyen
özel televizyon kanalı kapatılmıştı. Azerbaycan Ulusal Televizyon ve Radyo
Konseyi'nden yapılan açıklamada, kanalın Ankara ve Bakü arasındaki stratejik
ortaklığa zarar vereceği gerekçesiyle kapatılma kararı alındığı belirtilmişti.
Azerbaycan'da Gülen cemaatine bağlı olduğu olduğu söylenen Kafkas Üniversitesi de
kapatılmıştı. Azerbaycan'da ayrıca Gülen cemaatine bağlı ortaöğretim okulları da bir
süre önce kapatılmıştı.
Azerbaycan, Gülen cemaatinin faaliyetlerde bulunduğu ülkelerden biri.