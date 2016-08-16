Azerbaycan'da Gülencilere adli soruşturma

Azerbaycan Başsavcılığı, Türkiye'deki darbe girişimi ile bağlantılı olarak soruşturma

başlattı. Soruşturmanın Gülen cemaati üyelerini hedef aldığını açıklayan Başsavcılık

sözcüsü Eldar Sultanov, "Fetullah Gülen terör örgütünün Azeri topraklarındaki tüm

yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla Başsavcılık cezai soruşturma

başlatmıştır" açıklamasını yaptı.

Sözcü, soruşturmanın içeriğine ve kimler hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin ise

ayrıntı vermedi.

Azerbaycan'da bir süre önce Fetullah Gülen'le yapılan bir söyleşiyi yayınlamak isteyen

özel televizyon kanalı kapatılmıştı. Azerbaycan Ulusal Televizyon ve Radyo

Konseyi'nden yapılan açıklamada, kanalın Ankara ve Bakü arasındaki stratejik

ortaklığa zarar vereceği gerekçesiyle kapatılma kararı alındığı belirtilmişti.

Azerbaycan'da Gülen cemaatine bağlı olduğu olduğu söylenen Kafkas Üniversitesi de

kapatılmıştı. Azerbaycan'da ayrıca Gülen cemaatine bağlı ortaöğretim okulları da bir

süre önce kapatılmıştı.

Azerbaycan, Gülen cemaatinin faaliyetlerde bulunduğu ülkelerden biri.