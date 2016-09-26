Azerbaycan’da anayasa reformuna onay

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Azerbaycan’da anayasanın 23 maddesinde değişiklik yapılmasını ve 6 yeni maddenin eklenmesini öngören anayasa referandumunda halkın çoğunluğu "evet" oyu kullandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisiyle halk oylamasında sunulan anayasa değişikliği paketi ile cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkartılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı'nın yetkiyleri artıyor

Anayasa değişikleri arasında ayrıca Cumhurbaşkanı seçilme yaşındaki ‘en az 35 yaş’ kısıtlamasının kaldırılması, Cumhurbaşkanı'na erken cumhurbaşkanlığı seçimi ilan etme yetkisinin verilmesi de bulunuyor. Aliyev ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının da oluşturulmasını istiyor.

Muhalefet tepkili

Azerbaycan’daki muhalif gruplar ise 54 yaşındaki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ailesinin iktidardaki gücünü perçinlemek istediği eleştirisinde bulunuyor. İlham Aliyev babası Haydar Aliyev’in öldüğü 2003 yılından bu yana petrol zengini ülkede babasından devraldığı iktidarı elinde bulunduruyor. 2009 yılında yapılan tartışmalı bir referandumda cumhurbaşkanlığı görevinin iki görev dönemi ile sınırlandırılması düzenlemesi kaldırılmış, böylece Aliyev’in sınırsız iktidarda kalmasının önü açılmıştı.

Yeni anayasa değişikliklerine göre Aliyev'in hazır bulunmadğı durumlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevi üstlenebilecek. Daha önceleri bu görevi başbakan üstleniyordu, ancak Aliyev meclisin onayı olmadan başbakanı atayamıyordu. Cumhurbaşkanı'nın bundan böyle meclisi dağıtma ve ülkeyi erken seçime götürme yetkisi de olacak.

Yetkililer, referandumun resmi sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanacağını bildirdi.

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dpa/afp/ÇA/BÖ