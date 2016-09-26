T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Azerbaycan’da anayasa reformuna onay

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yetkilerinin artırılmasını da öngören tartışmalı anayasa değişikliği paketine halk onay verdi.

26 Eylül 2016 23:36

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Azerbaycan’da anayasanın 23 maddesinde değişiklik yapılmasını ve 6 yeni maddenin eklenmesini öngören anayasa referandumunda halkın çoğunluğu "evet" oyu kullandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisiyle halk oylamasında sunulan anayasa değişikliği paketi ile cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkartılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı'nın yetkiyleri artıyor

Anayasa değişikleri arasında ayrıca Cumhurbaşkanı seçilme yaşındaki ‘en az 35 yaş’ kısıtlamasının kaldırılması, Cumhurbaşkanı'na erken cumhurbaşkanlığı seçimi ilan etme yetkisinin verilmesi de bulunuyor. Aliyev ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının da oluşturulmasını istiyor.

Muhalefet tepkili

Azerbaycan’daki muhalif gruplar ise 54 yaşındaki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ailesinin iktidardaki gücünü perçinlemek istediği eleştirisinde bulunuyor. İlham Aliyev babası Haydar Aliyev’in öldüğü 2003 yılından bu yana petrol zengini ülkede babasından devraldığı iktidarı elinde bulunduruyor. 2009 yılında yapılan tartışmalı bir referandumda cumhurbaşkanlığı görevinin iki görev dönemi ile sınırlandırılması düzenlemesi kaldırılmış, böylece Aliyev’in sınırsız iktidarda kalmasının önü açılmıştı.

Yeni anayasa değişikliklerine göre Aliyev'in hazır bulunmadğı durumlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevi üstlenebilecek. Daha önceleri bu görevi başbakan üstleniyordu, ancak Aliyev meclisin onayı olmadan başbakanı atayamıyordu. Cumhurbaşkanı'nın bundan böyle meclisi dağıtma ve ülkeyi erken seçime götürme yetkisi de olacak.

Yetkililer, referandumun resmi sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanacağını bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Azerbaycan CumhurbaşkanıAliyevAzerbaycan&rsquo;daCumhurbaşkanıCumhurbaşkanı YardımcılığıAliyev&rsquo;inHaydar Aliyev&rsquo;inCumhurbaşkanı YardımcısıYetkililerEkimDeutsche Welle Türkçe dpa/afp/ÇA/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24