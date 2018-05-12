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Spor

Azerbaycan'da Aliyev'in anısına kick boks turnuvası yapılacak

Ali KAN-NAHÇIVAN/DHA Azerbaycan'da merhum Haydar Aliyev'in anısına Uluslararası Kick Boks Turnuvası düzenlenecek

12 Mayıs 2018 17:29

Ali KAN-NAHÇIVAN/DHA

Azerbaycan\'da merhum Haydar Aliyev\'in anısına Uluslararası Kick Boks Turnuvası düzenlenecek.
Nahçıvan kentinde yapılacak organizasyonda Türkiye\'nin yanı sıra Belarus, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan sporcuları katılacak.
Şerrur İlçe Olimpiyat Spor Kompleksi\'nde gerçekleşecek turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Azerbaycan Milletvekili ve Kick Boks Federasyonu Başkanı Adil Aliyev, Haydar Aliyev\'in spor politikaları sayesinde Azerbaycan\'ın bu alanda büyük başarılara imza attığını söyledi. Aliyev konuşmasına şöyle devam etti:  
\"Azerbaycan dünyada spor ülkesi olarak ün kazandı. Ülkemiz artık çeşitli spor türleri ortaya koyan kıta ve uluslararası yarışların yapıldığı mekana dönüşmüştür. Bugün hızla gelişen, her geçen gün daha da güzelleşen, kendisinin Rönesans dönemini yaşayan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti\'nde de spor alanına dikkat gösteriliyor. Milli lider Haydar Aliyev\'in doğumunun 95\'inci yılında Kick Boks Turnuvası düzenlenmesi de, bu toprakların spor alanında büyük ün kazanması ile ilgilidir. Burada yarışacak sporcuların hepsinin dünyada çeşitli dereceleri vardır. Azerbaycan ve Türkiye müsabakasına çıkacak sporcuların ikisi de dünya şampiyonudur. Tüm sporculara başarılar dilerim\" dedi.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise, Azerbaycan\'ın merhum lideri Haydar Aliyev\'in 95\'inci doğum yıldönümünde düzenlenen bu turnuvanın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, Haydar Aliyev\'in spora ve sporcuya verdiği destekler sayesinde, Azerbaycan\'ın spor alanında dünyada söz sahibi olduğunu söyledi. 
Kayacı, sözlerine şöyle devam etti:
\"Bazı liderler vardır ki kendi toplumuna derin izler bırakır. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen toplum o liderini asla unutmaz. Kendisinden sonra ülkesini idare edenler o unutulmaz liderin politikalarını aynen uygularlar. \'Bir millet iki devlet\' söylemi bugün bağlarımızın ne kadar kuvvetli olduğunun bir ispatıdır. Haydar Aliyev tarihin akışı içinde Azerbaycan\'ı yoktan var etmiş, her türlü tehlikelerden korumuş ve temeli sağlam bir devlet kurmuştur. Azerbaycan bugün Kafkasya\'nın parlayan yıldızı olması konumunu Haydar Aliyev\'in uygulanan politikalarına borçludur.\'\'
 
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