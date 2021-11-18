Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan tarafından dün mevzilere ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Tovuz bölgesindeki mevzilere ateş açıldığını duyurdu. Açıklamada saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerin dün yerel saatle 17.54'ten 22.52'ye kadar Şemseddin ilinin Çınarlı ve Muğancık köylerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu, Ağbulag, Goşa, Kohanebi ve Esrik Cirdahan köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibre silahlarla ateş açtığı bildirildi.

Bakü, Azerbaycan-Ermenistan sınırında salı günü çıkan çatışmalarda 7 askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ermenistan Parlamentosu ise çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurmuştu.

Moskova, geçen sene yaşanan savaştan sonra çıkan çatışmalarda taraflara itidal çağrısı yapmıştı.